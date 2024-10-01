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學者揭習近平強軍夢 中共射洲際飛彈挑戰國際秩序

中央社／ 台北1日電

中共火箭軍25日向太平洋發射洲際彈道飛彈。學者舒孝煌分析，戰略核武對鄰近國家如台日韓無直接威脅，但對維護核心利益、挑戰美國主導的國際秩序有極大助益，同時也是中國國家主席習近平的大國競爭強軍夢中最後拼圖。

國防部智庫、國防安全研究院昨天發布最新一期「國防安全即時評析」，中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌撰文「中共試射東風41洲際彈道飛彈意涵」。

舒孝煌指出，中共火箭軍25日上午8時44分，向太平洋海域發射一枚搭載模擬彈頭的洲際彈道飛彈，日本防衛省推測，飛彈舉升段在呂宋島附近分離，彈頭落在夏威夷南方的國際海域，飛彈可能為東風31或東風41，發射地點可能在海南島，射程應達1萬2000公里。

不過舒孝煌指出，是何種飛彈，各方討論不一，包括東風31AG或東風41都有可能。

由公開資料看，東風31AG（甲改，亦有說法為東風31B）為東風31性能增強型，射程達1萬2000公里；東風41射程則達1萬5000公里，由中國大陸境內發射可達歐洲或北美全境。東風31AG、東風41均用固態燃料，均具攜帶多彈頭（MIRV）能力，裝置發射筒內可由公路或鐵路機動，敵方難鎖定並攻擊。

舒孝煌提到，由於年初美媒公布火箭軍貪腐新聞時直指火箭軍不具戰力、中國國家主席習近平對其缺乏信心，此次試射多少有對外展示洲際飛彈威力，火箭軍作戰能力未因為整肅而受重挫，仍對周邊國家具有強大的核嚇阻能力意涵，同時也顯示，印太地區軍力平衡恐有重大轉變。

舒孝煌表示，中共戰略核武雖對鄰近國家如日本、韓國、中華民國、菲律賓等並無直接威脅，但核武力量提升對其維護核心利益、挑戰美國主導國際秩序仍有極大助益。

他說，俄烏戰爭中，俄羅斯不斷威脅北約國家勿踩紅線，否則將動用戰術核武，這使得北約國家在援助烏克蘭時投鼠忌器；這也可能使中共認為，強化核武將使美國在支持印太地區時，因擔心中共的核子威脅而減少或限制其軍事力量的投注，從而更能掌握及主導印太周邊區域的秩序。更有甚者，中共與俄羅斯強化結盟關係，使核武平衡問題變得更為複雜。

舒孝煌指出，戰略轟炸機、洲際彈道飛彈、戰略飛彈潛艦，構成大國的核武鐵三角，中共則稱「核三位一體」，以便能承受第一次核打擊後，還能以核武反擊對手。

舒孝煌強調，打造具備可靠投射能力的「高水平戰略威懾體系」，應是習近平要與美國進行大國競爭的強軍夢中，最後一塊拼圖。此次試射，或在展示火箭軍仍能戮力執行國家主席交辦任務，不論傳統打擊或「戰略威懾體系」中，都居於無可取代的重要角色。

中共 彈道飛彈 核武

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