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再度軍援台灣 白宮：符合一中政策

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

白宮29日晚間宣布5.67億美元規模的對台軍事援助項目，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）30日表示，這符合美國一貫的「一個中國」政策，且維持台海和平穩定是美國的目標。

美國國會議員在2023財年國防授權法中，授權美國總統可動用提撥授權，從美軍現有庫存撥出最多10億美元軍備物資或服務，提供台灣。

白宮去年7月28日宣布軍援台灣的規模為3.45億美元，包含物資和訓練；29日晚間宣布的5.67億美元為第二次援助。

拜登已經不尋求連任，卻在卸任前對台大手筆軍援。

尚皮耶表示，這個總統提撥授權符合基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，這點沒有改變；而美國的總體目標在於維持台海和平穩定，拜登政府過去3年半來都是這麼做的，未來也是，昨天宣布的軍援就是美國持續致力協助台灣維持足夠自我防衛能力的例證之一。

白宮 美國 軍援

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