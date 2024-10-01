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退役戰車M41A3彩繪成大麥町被罵 竹市府將請軍方指導

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市眷村大鵬新城前凌雲公園內的M41A3戰車，近來被軍事迷發現被彩繪上大麥町的彩色斑點，認為破壞原本戰車形象。記者黃羿馨／攝影
新竹市眷村大鵬新城前凌雲公園內的M41A3戰車，近來被軍事迷發現被彩繪上大麥町的彩色斑點，認為破壞原本戰車形象。記者黃羿馨／攝影

新竹市眷村大鵬新城前凌雲公園內的M41A3戰車，近來被軍事迷發現被彩繪上大麥町的彩色斑點，認為破壞原本戰車形象。新竹市城銷處表示，感謝民眾的建議，後續市府於維護前，將請專業人士或軍方協助指導。

國防部除役的F-5E戰機及M41A3戰車，2014年以「凌雲騰起」為主題，捐贈給新竹市政府，並放置於凌雲公園中央，供大鵬新城住戶及遊客參觀，成為國軍文化主題公園，民眾除可以近距離觀賞除役戰機及戰車的英姿外，也藉此宣揚全民國防理念。

不過近來有軍事迷在臉書社團「新竹大小事」指出，M41A3戰車被彩繪上大麥町的彩色斑點，不但破壞原本戰車形象，且整車布滿米色、天藍色、黑色的不規則團狀斑點，「像個小丑一樣」。軍事迷更批評，修復時底盤明顯只上完綠色，就想糊弄過去，路輪支輪外圈的橡膠和履帶少上黑色，唯一萬幸的是國徽還在。

軍事迷表示，市府肯花錢修繕展示裝備非常棒，但是功課要做足，也要找對修護師傅，把戰車M41A3弄成這樣不免貽笑大方，身為重度戰車宅的他很感謝修繕的單位和師傅，「但是弄成這樣真的不及格」。

不過民眾看法兩極，有人贊同：「這迷彩…...還是覺得素色好看」、「為退役展示武器保持原有外觀，也是很好的宣傳」，也有人認為「雖然跟原來的樣子不一樣，但這樣的設計賦予這台老戰車新的形象，更活潑有生命力，吸引到更多的人喜歡它注意到這台戰車，也會因此認識及了解到這台戰車的歷史，也是一個好事！」「蠻可愛的啊！」

新竹市城銷處表示，該戰車為2014年由國防部捐贈除役戰機與戰車，設置於竹市凌雲公園，以傳達全民國防理念，並由市府城銷處定期維護。

新竹市城銷處指出，因去年1月間考量該戰車設置已近10年，多處斑駁，故市府經委外廠商與軍方同意上漆。感謝民眾的建議，後續市府於進行維護前，將請專業人士或軍方協助指導。

國防部除役的F-5E戰機及M41A3戰車，2014年以「凌雲騰起」為主題，捐贈給新竹市政府，並放置於凌雲公園中央。記者黃羿馨／攝影
國防部除役的F-5E戰機及M41A3戰車，2014年以「凌雲騰起」為主題，捐贈給新竹市政府，並放置於凌雲公園中央。記者黃羿馨／攝影
近來有軍事迷指出，M41A3戰車被彩繪上大麥町的彩色斑點，不但破壞原本戰車形象，且整車布滿米色、天藍色、黑色的不規則團狀斑點，「像個小丑一樣」。圖／取自新竹大小事
近來有軍事迷指出，M41A3戰車被彩繪上大麥町的彩色斑點，不但破壞原本戰車形象，且整車布滿米色、天藍色、黑色的不規則團狀斑點，「像個小丑一樣」。圖／取自新竹大小事

國防部 戰機 新竹

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