颱風山陀兒來勢洶洶 8共機2共艦仍出海擾台

颱風山陀兒來勢洶洶，不過國防部仍發現，從昨天到今天清晨為止，共計有8架次中共軍機、2艘次共艦持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（30）日清晨到今（1）日清晨6時為止，共計偵獲共機8架次、共艦2艘次持續在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域飛行。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時12分到下午4時58分，有6架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中2架次曾跨越中線。

同時，昨天上午9時17分到9時37分，曾發現中共主戰機2架次進入我西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻西北西方約120浬。