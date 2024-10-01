專家：中國欲掩蓋國內矛盾 謊稱遭國軍駭客攻擊

中國官方9月稱遭到國軍資通電軍駭客攻擊。國防院學者分析，中共對資通電軍的「控訴」，幾乎複製貼上俄羅斯的認知作戰策略，並藉此掩蓋激化的內部矛盾。

中國國安部9月23日發文聲稱，隸屬台灣國防部的資通電軍對中國大陸網路展開攻擊，一個針對中國及港澳地區，名為「匿名者64」（Anonymous 64）的駭客組織，屬於資通電軍，已鎖定了國軍3名現役人員，中國的國家安全機關「已依法對3人立案偵查」，文章並公布3人姓名、照片。

國防部智庫、國防安全研究院網路安全與決策推演研究所政策分析員曾敏禎昨天以「中共起底『台獨』網軍『匿名者64』 Are You Serious？」為題，發表即時評析刊登於國防院官網。

曾敏禎指出，中共對國軍資通電軍的控訴，幾乎複製貼上俄羅斯「認知作戰」的4Ds（4Ds ofPropaganda：Distract, Distort, Dismiss, Dismay）策略，分別為分散注意力（Distract）、扭曲事實（Distort）、反駁否認對方（Dismiss）、恐嚇使閱聽眾驚慌（Dismay）。

針對分散注意力，曾敏禎分析，中共當時拋出遭國軍駭客攻擊議題，需要了解到中國民怨9月到達鼎沸狀態，包括全國人大通過法案，實施漸進式延遲法定退休年齡等，引發民眾不滿，因此亟需另立宣洩情緒目標，轉移人民關注。

至於扭曲事實，曾敏禎指出，中共稱國軍資通電軍一經成立，便對中國大肆開展各類網路滲透破壞活動，但資通電軍於2017年成立，中共到2024年才指控此事，反應是否太過遲鈍。

對於反駁否認對方，曾敏禎提到，中共嘲諷「匿名者64」呈現在網路上戰果灌水，又指控資通電軍攻擊中國的國防軍工、航空航天，試圖營造其受害形象，卻又自相矛盾。

曾敏禎分析，中共使用「恐嚇使閱聽眾驚慌」，利用曝光3名台灣軍人個人訊息恐嚇國軍，藉由將關係人物列為制裁對象加以威脅，以法律戰發揮殺雞儆猴效果，意在使台灣民眾心生警惕。

曾敏禎指出，中共身為駭客毒瘤大本營欲蓋彌彰，台灣政府除了須強化資安防線，提升數位韌性避免單方面挨打，台灣民眾也須提防中共駭客對台灣在網路戰、認知戰的攻擊腳本，並保持清醒認知，不輕信中共的拙劣戲法。

對於未來趨勢，曾敏禎提及，台灣網路出現許多對此事的評論，稱資通電軍成破口、政府養網軍控制輿論等攻擊國軍與抨擊執政黨的言辭，對於中共來說正中下懷，因為可以將不利台灣政府的論述內容加工挑撥，轉發回中國內部網路給國民看，對中共來說最省力也不傷腦筋，中共相關部門也足以達成績效指標，長期這類搭便車手段，將愈來愈常見於中共對台認知作戰。