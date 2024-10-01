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否認賴總統震怒摔東西 顧立雄：首次辦茶敘沒溝通清楚

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國防部長顧立雄。記者陳正興／攝影
國防部長顧立雄。記者陳正興／攝影

賴清德總統先前出席國軍新晉任將官茶敘，傳出當場指正國防部「軍人怎能不知曉禮節」，國防部長顧立雄今天表示，總統是三軍統帥，沒有立威的問題，軍人應該有的禮節，總統本來就會提醒，因為首次舉辦相關茶敘，可能沒有溝通得很清楚，絕對沒有所謂的辱罵跟摔東西。

立法院會今天進行施政報告總質詢，顧立雄會前受訪時表示，賴總統是三軍統帥，沒有什麼立威的問題，軍人應該有的禮節，總統本來就會提醒，當天是體恤國軍官兵的辛勞，同時與晉任將領有所交流，因此在8月勗勉典禮之後，國防部特別安排一場茶敘。

顧立雄說明，因為首次舉辦相關茶敘，事前可能沒有溝通清楚，賴總統本來就會有所提醒，日後再舉辦茶敘會更加順利，絕對沒有所謂的辱罵、摔東西跟立威等事情，「這些講法都很誇張，希望大家不要再以訛傳訛。」

有關外傳國防部提供晉任將官籍貫，顧立雄則說，長久以來「將級重要軍職人員簡歷冊」都有籍貫欄，沒有隨著戶籍法的修正，像是兵籍表只有保留出生地，因為僅少數人使用，因此就保留到現在，「絕對不是現在刻意選擇，而是很多年來都是如此。」

顧立雄也說，既然現在外界有所質疑，國防部會考慮把籍貫欄刪除掉，賴總統也一再強調用人唯才，沒有任何省籍之分，不會因為省籍而影響升遷，特別是在敵情嚴峻的今天，沒必要刻意強調省級與統獨，這些指控只會親痛仇快，對台灣而言沒有任何好處。

顧立雄也回顧當天狀況，他說當時的是一個圓形的茶敘位置，一般來說如果有人喊「總統到」，大家當然就會起立，但是賴總統突然進入現場，流程上確實沒有溝通清楚，大家一時反應來不及，才會造成這樣的狀況，未來把流程弄清楚，進行茶敘就會更加順利。

顧立雄強調，這些都是茶敘之前的小插曲，大家不需要過度渲染放大，賴總統的口氣沒有任何震怒，也沒有摔東西，僅說軍人還是要注重禮節。

媒體詢問，賴系是否有意鬥爭英系，顧立雄表示，在敵情嚴峻的今天，沒有必要再做這些分化的作為，「對我們大家都沒有任何幫助。」

國防部 顧立雄

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