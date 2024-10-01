【重磅快評】黑熊PK黑悟空 賴清德打造台獨御林軍？

賴清德總統上周主持全社會防衛韌性委員會，「黑熊部隊」揚言將充實40萬可恃民力；賴總統8月主持將官晉任典禮，要求國防部依慣例「提報籍貫」。賴總統似乎想打造根正苗綠的「台獨御林軍」，以黑熊抗衡黑悟空，雖號稱「備戰以避戰」，朝野卻先遍地烽火。

媒體報導，賴清德總統8月首次出席國軍新晉任將官茶敘，在場人士指出，賴總統到場時眾人未起立迎接，他當場指正國防部，軍人怎能不知曉禮節？

儘管府方和國防部透過各種管道澄清，總統沒有動怒、當天茶會氣氛溫馨，卻也不否認賴總統曾指正坐著鼓掌的將官。三軍統帥當著國防部長顧立雄的面前「教育」晉升將領，顧立雄現場卻支吾其詞，「立威說」彷彿一場羅生門，朝野議論紛紛，總統如果不是對國軍立威、難道是對顧立雄立威？

賴總統不只要樹立三軍統帥的權威，府方還要求，晉升將領人事發布前，總統要先召見當事人，國防部須提前呈報人員簡歷，其中包括已不列在身分證的籍貫資訊。總統府發言人郭雅慧今天表示，國防部所提交的資料表格，為軍方沿襲已久的既定格式，並非總統賴清德上任後新增要求，呼籲媒體勿忽視事實惡意評斷、打擊國軍士氣。

不過，國防部慣例何其多，蔣總統時代還要求「三民主義統一中國」，賴總統怎麼不繼續沿用？賴總統選擇性保留軍中慣例，未來每一位晉升將領要先經總統面試、還要審核籍貫，宛如一場「忠誠考核」。

前總統蔡英文曾說，「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉」，賴總統似乎努力讓認同成為升官的渠道，可能是要避免軍中上演藝人林依晨「我是成都人」爭議，最好每一位軍官「都是台南人」，賴總統才能高枕無憂。

國防部募不到足夠兵源的正規軍，賴總統打算另闢曲徑，全社會防衛韌性委員會首次會議確定，將在全台培養40萬民力，形塑「全民皆兵」印象，但國軍都無法訓練出的專職戰士，國人如何寄望業餘的「黑熊部隊」可以上戰場抗敵？對於全台1300間長老教會揚言打造諾亞方舟，賴總統大加肯定說，當戰爭洪水來臨時，國人能夠自救救人。問題是，誰造成人為洪水氾濫成災？

朝野衝突，賴總統號召「青鳥飛出來」，兵源不足，賴總統要培訓「黑熊部隊」；青鳥和黑熊看似先聲奪人，民進黨立委沈伯洋日前還提及「黑悟空」第一關對手就是黑熊精，令人充滿想像空間。前副總統呂秀蓮提醒，國際情勢顯示「戰爭已經在我們的門口了」，當全世界都呼籲要和平，就表示「和平越來越脆弱」。

賴總統自詡為「務實的台獨工作者」，但口號式國防、脆弱的和平，青鳥總統和黑熊部隊，讓外界「只見務獨、未見務實」。