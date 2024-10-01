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傳美將援台M4無座力砲 專家：我陸軍反應接裝人力不足

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
芬蘭加入北約後，圖為一名美軍（左）在演習中，指導芬蘭官兵使用古斯塔夫無後座力砲。路透
芬蘭加入北約後，圖為一名美軍（左）在演習中，指導芬蘭官兵使用古斯塔夫無後座力砲。路透

旅美台海安全中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，據其在美消息管道獲知，美在最新一波對台無償軍援項目，可望援我一批M4無後座力砲。

梅復興表示，學者專家早在6、7年前就向高層建議透過美方爭取獲得此裝備/能力，而部分高級長官也很支持，但陸軍直到今天都沒有主動建案，還是等美方無償援助了才被動獲得。

但他表示，當美方要送此項軍備給台灣，卻聽聞我方反應接裝人力不足。

梅復興稱，我國尤其陸軍不是沒有人力或編裝，而是戰力貧弱且需要大量人力的武器裝備一堆，卻還死抓著不放，只要減少一兩個連這種裝備，既不會對整體戰力造成任何可察覺的影響，就馬上就有足夠的人員來換裝操作這些遠較具戰力與戰術價值的裝備了。

美軍M3無後座力砲，出口型叫M4，正式名稱為卡爾·古斯塔夫無後座力砲（Carl Gustaf recoilless rifle），有數款延伸的子型。維基百科記載這是當前常見的單兵攜行、發射器可重複使用的84公釐多用途無後座力炮，發射84×246公釐砲彈。梅復興說，實際提供給台灣的子型號還不確定。

人力 陸軍

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