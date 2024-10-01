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華郵專欄作家專訪 川普指台灣國防預算應占GDP10%

中央社／ 華盛頓30日專電
川普接受華郵專欄作家專訪，指台灣國防預算應占GDP10%。（歐新社）
川普接受華郵專欄作家專訪，指台灣國防預算應占GDP10%。（歐新社）

美國共和黨總統候選人川普近期受訪，就台海安全議題指出，中國終究會攻打台灣，但不會在他任內發生。他認為台灣的國防支出不夠，應該提高到國內生產毛額的10%。

華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家狄森（Marc Thiessen）在今天刊出的專文指出，他9月16日在川普（Donald Trump）位於佛羅里達州的莊園訪問川普，若當選有什麼維持和平的策略。

狄森指出，他問川普，如果川普是總統，中國會攻打台灣嗎？對此，川普回答，「不，不會在我當總統的時候」。川普也說：「但最終他們會。」

川普說，「台灣的情況很棘手」，不要忘了，台灣距離美國有9000英里（約1萬4000公里），距離中國僅100英里。他希望台灣的領袖們在未來4年內大幅增加國防投資。

狄森寫道，他對川普說，台灣現在的國防支出已經達到台灣國內生產毛額（GDP）的2.6%，超過多數北大西洋公約組織（NATO）的成員國。

川普對此回答：「他們應該花（GDP）10%。」

狄森引述的是去年8月的數據。根據行政院8月通過的明年度總預算案，國防部主管預算加計新式戰機（F-16V block70）、海空戰力提升計畫採購特別預算、及非營業特種基金後，整體國防預算規模為新台幣6470億元，占GDP比率約為2.45%。

川普6月下旬接受「彭博商業周刊」（BloombergBusinessweek）訪問時指出，台灣應向美國支付防衛費用。川普當時沒有論及台灣的國防預算應提高多少。

「彭博商業周刊」7月中刊出川普的專訪。隨後，在川普總統任內最後2年（2019-2021）擔任國安顧問、川普若當選有可能再入閣的歐布萊恩（RobertO’Brien）接受媒體訪問時指出，台灣的國防支出應增加至GDP的5%。

國防預算 川普 美國

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