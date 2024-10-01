美軍援台灣183億 史上最大規模

繼去年七月以來，白宮九月廿九日晚間第二度宣布提供台灣五點六七億美元（約台幣一八三億元）的防衛物資與服務及軍事訓練和教育，以協助台灣。

對於這項美國至今對台灣規模最大的軍事支持計畫，總統府昨晚表示，感謝美方長久以來對於我國國防安全的持續支持，我國也將持續強化自我防衛能力，並善盡國際社會成員責任，貢獻區域的安全與穩定。國防部則表示，對於有關美方政策之媒體報導內容，不予評論。

美國國會議員在二○二三財年國防授權法中，授權美國總統可動用提撥授權，從美軍現有庫存撥出最多十億美元軍備物資或服務，提供台灣。

這是拜登第二度動用這項權力軍援台灣。白宮去年七月廿八日宣布軍援台灣的規模為三點四五億美元，包含物資和訓練。

白宮聲明，這是面對美中愈來愈緊張下，美方強化台灣軍隊的最新舉動。這次包裹總值，幾乎是去年七月批准的三點四五億美元（約台幣一一○億元）援台包裹兩倍。

大陸外交部發言人林劍在例行記者會回答提問表示，美方再次向台灣提供武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」，實際上是為賴清德和民進黨頑固推行台獨、挑釁一個中國原則撐腰打氣。林劍稱，美國執意「以武助獨」，必將引火燒身、自食惡果。