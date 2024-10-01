賴總統要求晉任將官填籍貫？府：沿襲格式

網友為此透過PTT詢問原因，釣出許多網友吐出實情，認為包括低薪、低位階及高實戰率3大關鍵，成為志願役人數低迷原因；不少人還認為，相比於志願役，在超商打工自由多了，並且還能吹冷氣，誰要去當志願役？

2024-09-30 15:51