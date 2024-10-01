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賴總統要求晉任將官填籍貫？府：沿襲格式

聯合報／ 記者程嘉文陳熙文／台北報導

賴總統指責將官未起立迎接的風波，衍生出府方要求軍方，在將官人事發布前先行召見，並要國防部提供晉任將官的籍貫。總統府發言人郭雅慧昨表示，國防部提交的資料表格，是沿襲已久的既定格式，並非賴總統新增要求。

國防部說，「將級重要軍職人員簡歷冊」係屬少數運用之工作表，其籍貫欄位始終未曾修訂，因此歷年來向總統提出晉任將級人員，資料均有籍貫欄非新增；惟國軍兵籍資料配合戶籍法已取消籍貫欄，後續將研議將級重要軍職人員簡歷冊與兵籍資料同步，保留出生地，取消籍貫欄位。

立法院一九九二年修訂戶籍法，廢除身分證「本籍」，改以出生地代之。記者訪問多位官兵，均表示軍中日常各式文書表格，早無須填籍貫。

國防部官員表示，兵籍資料表需要時會交府方，使用後收回。雖不再填籍貫，但有家庭背景、求學受訓、軍中職務、獎懲，保防查核的安全資料，到晉任將官時厚度已達數十頁，所有資訊一目了然。有沒有「填寫籍貫」完全不是重點。

國防部 戶籍

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