新聞眼／將官不說真話 三軍統帥大問題

賴總統邀請將官茶敘的會場風波，爭議各方對事件的描述，其實差別有限；府方所堅持的，也就是「怒罵」與「提醒」差異而已。但此事暴露沒人敢對總統說真話，確是最大問題。

還原府方舉辦這場活動，確實特意強調「溫馨」、「不落窠臼」，因此沒有司儀；總統抵達現場時，確實將軍們不曾起立；總統也確實「提醒」國防部長顧立雄，要注重落實軍人儀節。

但事件遭披露後，國防部第一時間宣稱總統絕未對自己「怒罵」與「立威」；最該「辨誣」的總統府，從頭到尾只透過「知情人士」，以國家通訊社為放話工具，給質疑者戴上「別有用心」大帽子。

軍方最謹守上下倫理，最清楚不能越俎代庖替長官發言，這次「撈過界」，其實可視為幫府方擋子彈。

事實上，軍方扮演「最佳救援部隊」的例子俯拾皆是。新冠肺炎期間，國防部投入人力物力協助「口罩國家隊」，官兵卻無法優先獲得口罩。前幾年天災頻仍，軍方大舉支援搶救，依法地方政府應歸墊成本，各縣市乃至政院都裝聾作啞，軍方也從無怨言，逕自吞掉「壞帳」。

驕兵悍將不服文人政府，是世上許多國家困境，當下台灣問題正好相反。社會民主化以來，國軍經常找不到尊嚴與定位，遇事往往流於對外處處低頭，對內「打小孩」。軍隊如此「溫馴」，對苦於軍人干政的國家，勢必欣羨不已。

然而，也正因軍人的服從天職，以及懾於統帥對軍人的特別權力關係，即使面對總統有所誤會的情況，也沒人敢當面向總統解釋。小誤會引發總統的不諒解，甚至演變成總統領導統御的大問題，這才是從元首到國防部長及將官，最應引為警惕的教訓。