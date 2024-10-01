總統指正將官未起立 學者：小誤會 曝國軍警訊

賴清德總統邀請新晉將領茶敘，當場指責將領未起立，有失軍人禮儀一事，持續成為政壇話題。學者指出，對於一場小小誤會，在場所有官員沒人敢當場向總統解釋，才是國軍最大警訊。

中華戰略學會資深研究員張競說，他至今對此感到難以置信，覺得不應該發生，但如果真有其事，就不只是單純禮節疏失，而是綱紀廢弛的嚴重警訊；國軍講求程序、步驟與要領，三軍統帥蒞臨時該如何迎接，都須遵循禮儀規範，若要臨時調整，就須依指揮權責與架構，由在場軍事體系最高首長決。總統府幕僚提出不符軍人禮節的建議，如果現場諸多將領就依樣照辦，才是最大問題。

中華前瞻戰略協會研究員揭仲認為，事件絕非將軍們不尊敬元首，府方幕僚建議也非惡意，但當總統指責失禮時，從國防部長到所有軍方高層，居然沒人敢當面向總統解釋，事情只是誤會；如果國軍的文化不允許部屬陳述不同意見，才是最令人憂心部分。揭仲舉例，美國川普總統在位末期，曾想出動武力鎮壓反對者，國防部長艾斯培與參謀首長聯席會議主席密利，立刻以有違憲之虞拒絕配合，國軍相較之下如何？

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，他擔任總統府副秘書長時，軍方行程絕對尊重國防部安排，也會嚴格要求發言人，不得為新聞處理去干預軍方儀節；民進黨一向以新聞操作或揣摩上意為先，才會有府方幕僚不當指揮軍方的情況，這在前總統馬英九任內不可能發生。

國民黨立委徐巧芯則質疑，賴總統刻意在眾人前指責將領失禮，其實是指桑罵槐，真正修理對象是國防部長顧立雄。

中廣前董事長趙少康說，賴清德因將官沒在他蒞臨會場時起立就發脾氣，顯示心虛與束手無策；是不是他上任四個月以來，感受到軍方什麼特別氣氛？不願為其台獨主張而戰？不服他這個少數總統？還是看不起他的四十萬民兵戰略？

劉世芳：沒有所謂40萬民兵

此外，賴總統日前首次召開「全社會防衛韌性委員會」會議，提及政府未來預計培訓四十萬可恃民力，引發討論。內政部長劉世芳昨天強調，沒有所謂「四十萬民兵」，民力是要維持社會與政府正常運作、維生設施防衛，最後才是支援軍事勤務。至於未來可能支援軍事勤務部分，劉世芳說，內政部會依照國防部或總統指示，不管是緊急命令、全民防衛動員準備法等，來做支援勤務的工作。