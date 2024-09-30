美軍援台包括「多域態勢感知」 學者：有助提升預警

美國宣布軍援台灣，項目包括「多域態勢感知」。退役空軍上校周宇平、學者蘇紫雲今天指出，此舉有助提高台灣在空地海等領域的預警整合能力，並增加戰場共同圖像、聯合作戰及指管有效的火力運用，料將強化國軍衛星情報傳遞能量。

根據白宮今天公布的備忘錄，美國總統拜登根據美國憲法及法律賦予的權力，授權從國防部防禦物資及服務中調撥最多5.67億美元（約新台幣179億元）以及軍事教育及訓練，向台灣提供援助。

美國媒體報導，安全援助將為訓練、庫存、反裝甲武器、防空和多域態勢感知（multi-domain awareness）提供經費，品項還將包括無人機，也就是不對稱戰力的關鍵。

針對多域態勢感知項目，前空軍飛彈預警中心指管長周宇平上校接受中央社訪問指出，所謂「多域」為例如預警機、地面或海上雷達，並將不同區域內的感知系統（雷達）進行整合，並建立多重路徑使其能夠藉由例如衛星等方式讓儎台間構聯，甚至不排除與北約Link-22數據鏈系統構聯，但計畫具體範圍仍不得而知，必須由軍方與美軍進一步討論。

周宇平提及，「衛星鏈結」對台灣來說相當重要，由於情報傳遞必須依靠衛星，若潛艦船艦距離過遠，或執行城鎮作戰時遭建物遮蔽，恐導致通訊失聯影響戰力；而衛星是傳輸鏈路中最簡單、快速的一種方式，如何「即時傳遞」是國軍相當迫切的項目。此外，也應強化反制電子作戰，否則擁有再好的武器與儎台都沒有用。

周宇平表示，除了「即時傳遞」重要性外，亦有「時間同步」的課題待軍方克服，例如單兵的時間是否能與作戰中心同步，畢竟若發生命令延遲，不僅可能造成誤擊，也會衝擊指揮管制系統。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，多域態勢感知指的是「3個實體」（陸地、大氣、水下或太空）及3個虛擬空間（電磁、網路及心理），而感知就是雷達等感測器數據鏈的傳遞，推估此次的總統撥款權（PDA）將強化國軍戰場相關偵測設備，特別是戰術通信領域或Link-16（國軍迅安系統）等。

蘇紫雲表示，此舉有助於提高預警能力，並增加戰場共同圖像、聯合作戰及指揮管制有效的兵火力等3大範疇；若以戰略及政治層面來說，台灣屢次獲得PDA，代表台灣已被視為非北約的盟國，意義不言而喻。

此外，國防部最新業務報告內容指出，中共航艦持續進行訓練，山東號航艦編隊6月22日至7月23日進行第36次航訓，期間航經南海、西太平洋；共軍並於7月10日起派遣轟6K等各型主、輔戰機41架次，配合山東號航艦編隊在台灣西南迄西太平洋海、空域，從事跨島鏈海空聯訓。

山東號航艦編隊也於8月8日至8月21日，在南海及海南島附近海域從事第37次航訓，期間進行艦載機起落艦等任務，藉「計畫性聯合訓練」展現其「反介入/區域拒止」實戰能力。