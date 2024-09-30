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賴清德動怒立威？趙少康：喝斥將官只凸顯其心虛

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康。圖／取自趙少康臉書

賴清德總統日前與晉任將官茶敘，傳出因有總統府幕僚指示，將官們在賴進場時仍並無起立，讓賴怒斥。中廣前董事長趙少康表示，賴清德到底有多心虛、多束手無策，才會想用生氣這種最粗暴的方式「打壓」軍方將領？

趙少康透過臉書指出，媒體報導，賴清德在新任將官晉升茶會上，不滿軍方高層沒在他進場時起立致敬而大發雷霆。事件曝光後，國防部也沒有否認曾經出現總統生氣的場景，只是報導被「渲染、誇大」。熟悉管理學的人都知道，不怒而威才是最高境界 ，一個好的領導人，如果公開發脾氣，一定是經過精心計算，更不用說是「總統之怒」，一定有他想達到的特別目的。

趙少康說，賴清德只因為將官沒在他「蒞臨」會場的時候起立就發脾氣，是不是他上任４個月以來，感受到軍方什麼特別的氣氛？不願意為了他的台獨主張而戰？不服他這個少數總統？還是看不起他的40萬民兵戰略？

趙少康質疑，賴清德到底有多心虛、多束手無策，才會想用生氣這種最粗暴的方式「打壓」軍方將領？而在媒體曝光，國防部新聞稿竟然不否認總統曾因此事生氣，只是有被渲染、誇大，賴清德至今也沒有否認，如果不是國防部不想替總統遮掩，就是賴清德刻意要立威，讓全體國軍知道「朕即是天」。

趙少康說，尤其以後他要求晉升將領的軍人，都要先進總統府讓他面試，還要標註連身份證都早就不再註記的「省籍」，賴清德到底想要幹什麼？是要以省籍來判斷忠誠？決定陞遷？還是他除了會點主，還會相面？「賴神」、「清德宗」都是外界對賴清德的嘲諷，希望他沒有當真，把自己當皇帝，順我昌者逆我者亡才好。

國軍 國防部 賴清德 趙少康

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