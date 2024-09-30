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國軍志願役創6年新低 網吐3關鍵是硬傷：做超商吹冷氣又自由

聯合新聞網／ 綜合報導
志願役創6年新低，許多網友吐出實情，認為是3大關鍵導致。圖為國軍示意圖。 聯合報系資料照
志願役創6年新低，許多網友吐出實情，認為是3大關鍵導致。圖為國軍示意圖。 聯合報系資料照

根據立法院預算中心最新報告指出，國軍志願役人數直至今年6月底，已創下近年來的新低；包括外島步兵部隊在內的多數第一類戰鬥部隊，編現比都低於8成。網友為此透過PTT詢問原因，釣出許多網友吐出實情，認為包括低薪、低位階及高實戰率3大關鍵，成為志願役人數低迷原因；不少人還認為，相比於志願役，在超商打工自由多了，並且還能吹冷氣，誰要去當志願役？

原PO昨(29)日在PTT上以「為何志願役人數越來越少？」為標題，詢問箇中原因。他認為近3年來，我國志願役人數銳減，應該跟少子化無關；因為在3年前還能召到近年新高的志願役人數，卻每年遞減3%左右。

網友見文紛紛說出實情，指出志願役的薪酬不高，讓人質疑「當兵有出息嗎？」，且「少子化工作競爭越來越少、選擇多，誰要當阿兵哥？」，有人則認為「爽的早滿了，現在進去就只有屎缺」，甚至「待遇沒好多少，吹冷氣超商打工自由多了」。

不少網友還點出志願役在軍中的身分低微，認為大家普遍「只想當軍官」，志願役「錢少事多又危險，升官加薪還得靠關係」、「從軍跟爽這字早就沒關係」，加上當兵的實戰率似乎有增高趨勢，讓大家不想再加入志願役的行列。

國軍 少子化 志願役

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