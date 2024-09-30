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影／培訓40萬民力支援軍事？劉世芳澄清：主要維持社會正常運作

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
內政部長劉世芳今天出席立法院內政委員會，會前受訪時否認賴總統的40萬民力之說是民兵。記者邱德祥／攝影
內政部長劉世芳今天出席立法院內政委員會，會前受訪時否認賴總統的40萬民力之說是民兵。記者邱德祥／攝影

總統府日前召開的「全社會防衛韌性委員會」中，政府未來預計培訓40萬可恃民力，目標之一就是「必要時支援軍事行動」。內政部長劉世芳今天出席立法院內政委員會，因為出席颱風應變中心會議，十點才抵達立法院備詢，會前受訪時表示，40萬民力未來有可能支援軍事勤務。

劉世芳說，總統府召開的「全社會防衛韌性委員會」，民力的部份有關內政部的有三個法令，分別是民防法、災害防救法和替代役管理條例，民力最主要的功能是維持社會和政府的正常運作以及維生設施的防衛，第三才是支援軍事勤務。

劉世芳表示，有關民力的運用，目前在國家正常營運的狀態，我們的警消本來就是正常營運，維持社會的正常運作，如果有遇到更大的災變，如颱風或更大規模複雜的災變，第一個要務就是維持社會和政府的正常運作，警消、義警、義消、民防或是其他民間團體都會投入，我們災害應變的機制和運作都是朝向這個方向來處理，未來有可能支援的軍事勤務的部份，會依照國防部和總統的指示，不管是緊急命令或是全動法來作支援勤務的工作。

內政部長劉世芳（中）今天出席立法院內政委員會，因為出席颱風應變中心會議，十點才抵達立法院備詢。記者邱德祥／攝影
內政部長劉世芳（中）今天出席立法院內政委員會，因為出席颱風應變中心會議，十點才抵達立法院備詢。記者邱德祥／攝影

劉世芳 民防 總統府

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