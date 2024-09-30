國防部：中共法律戰影響國際挺台 形塑台海內政假象
國防部今天表示，中共持續對台認知作戰，運用側翼組織、內容農場等傳遞錯假訊息，尤積極以「法律戰」影響國際對台支持，試圖搶占輿論戰話語權，以創造有利中共資訊環境，形塑「台海內政化」假象。
國防部長顧立雄10月2日將至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢，書面報告書上午已送抵立法委員辦公室。
針對敵情威脅樣態，國防部在報告書中指出，依共軍近年活動情資統計分析，對台威脅模式區分「聯合戰備警巡」、「灰色地帶侵擾」、「大兵力針對性軍演」及「計畫性聯合訓練」等態樣。
國防部提到，其中「聯合戰備警巡」部分，共軍持續以每月3至4次頻率，執行海空軍機艦聯合戰備警巡及各式挑釁作為，加強對台軍事威脅力度；綜整共軍近期活動變化，研判中共將運用「正規併非正規」手段，以灰色地帶襲擾、海空聯訓及針對性軍演等方式，驗證攻台作戰與抗擊外軍能力。
針對中共對台認知作戰，國防部表示，近期中共持續利用灰色地帶襲擾及「聯合利劍2024-A」軍演對台認知作戰，同時運用官媒、側翼組織、內容農場，透過社群網站及APP等管道，施以統戰及傳播錯假訊息，試圖多層面影響民眾認知，削弱台灣軍民士氣與團結，尤其積極以「法律戰」影響國際社會對台灣的支持，試圖搶占輿論戰話語權，以創造有利中共的資訊環境，形塑「台海內政化」的假象。
國防部指出，近期分析發現，多起疑似中共網軍冒充國軍官兵，於網路散布不實言論，或假借「徵選軍旅生涯照片，可獲得豐富獎品」貼文，企圖蒐集國軍官兵個資及營區影像，均立即於國防部發言人臉書澄明，降低錯假訊息影響。
針對建軍備戰方向，國防部指出，盤點未來作戰需求及戰力整建要項，明年編列新台幣69億元挹注新增建案，除持續完備不對稱防衛能力外，置重點於提升後備戰力、強化指管韌性、改善訓場設施與戰時醫療處置量能等要項，以有效因應瞬息多變的國際安全情勢、軍事威脅及各種非傳統安全挑戰，構建符合防衛作戰的可恃戰力。
針對一年期義務役恢復後的訓量。國防部說明，自今年1月25日首梯役男入伍後迄8月底，義務役男已完訓13梯次、4532員，期末鑑測合格率達98.26%。
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