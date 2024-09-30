要培養40萬民兵？劉世芳解釋「最後才支援軍事」：先維持社會正常運作

以色列間諜幾乎沒有做不到的事，情報機構莫薩德（Mossad）用盡各種手段，只為達成任務。直到1962年埃及公開展示勝利者飛彈，射程175哩，及另一款服者飛彈，射程350哩，讓以色列大吃一驚。 莫薩德為了解決埃及威脅，開始對納粹科學家下手，納粹科學家莫名其妙失蹤，埃及軍火廠收到來自德國與埃及境內的郵包炸彈，造成了許多傷亡。這段歷史精彩處在於，莫薩德如何扭轉劣勢，把一盤將輸的棋局，反敗為勝。至於手段嘛，不見得乾淨就是了。...

2024-09-30 07:30