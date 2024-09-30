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要培養40萬民兵？劉世芳解釋「最後才支援軍事」：先維持社會正常運作

中央社／ 台北30日電
內政部長劉世芳今天出席立法院內政委員會，會前受訪時否認賴總統的40萬民力之說是民兵。記者邱德祥／攝影
內政部長劉世芳今天出席立法院內政委員會，會前受訪時否認賴總統的40萬民力之說是民兵。記者邱德祥／攝影

為強化全社會防衛韌性，目標充實40萬可恃民力，遭疑培養40萬民兵。內政部劉世芳今天說，沒有所謂40萬民兵，民力是要維持社會、政府正常運作，維生設施防衛，最後才是支援軍事勤務。

總統賴清德26日主持「全社會防衛韌性委員會」首場會議，由於核心任務主軸中的民力訓練暨運用，目標將充實40萬的可恃民力，其中替代役將成關鍵；外界質疑培養40萬民兵防台海戰爭。

劉世芳上午在立法院受訪時表示，「沒有所謂40萬民兵」，總統主持的全社會防衛韌性委員會中的民力部分，內政部管轄範圍牽涉3項法令，包括民防法、災害防救法、替代役管理條例。

劉世芳指出，民力最主要功能是維持社會跟政府正常運作，第二是維持社會正常運作之外，還有維生設施的防衛，第三才是支援軍事勤務，這些應行事項都寫在民防法條文中。

劉世芳表示，警消本來就是在維持社會正常運作，如果碰到大規模災變，例如颱風或者複雜性災變時，第一個要務就是維持政府、社會正常運作，警消、義警義消、民防、民間團體都會投入，台灣經歷過這麼多震災、風災，非常了解災害應變機制。

劉世芳指出，至於未來可能支援軍事勤務部分，會依照國防部或總統指示，不管是緊急命令、全民防衛動員準備法等，來支援勤務。

內政部 劉世芳 民防

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