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藍委：賴總統想當澤倫斯基 非好事

聯合報／ 記者陳熙文張睿廷鄭媁／台北報導

賴清德總統八月主持國軍新晉任將官茶敘時，傳出不滿出席將官未起立迎接而說重話，民進黨立委林楚茵昨駁斥說，這不是賴總統的行事風格，他不是激情演出的演員，是性格沉穩的政治人物。

國民黨主席朱立倫昨受訪表示，相信軍人都是服從、對三軍統帥一定都是尊敬的；當天會場到底發生什麼狀況，他不清楚，但用這樣的方式，可能對領導統御並不正面。

國民黨立委謝龍介說，賴總統的領導風格本就是威權軍事統治，賴在台南市府期間便是如此，以極權方式強力約束團隊。

不過，謝龍介說，國民黨當初退出軍隊、退出學校，正式代表軍隊國家化，假如賴總統的目的是想讓自己成為第二個「澤倫斯基」，對台灣未來發展絕非好事；三軍統帥與將軍有更多互動是好事，但不可藉此加諸自身想法在將軍身上。

林楚茵表示，認識賴總統的人都知道，在公開場合破口大罵不是他的行為，更何況他身為國家元首。她也強調，賴清德總統不是愛擺譜的人，從政多年鮮少出現暴走行徑，破口大罵或是摔資料也不是他的行為風格。

國民黨 林楚茵

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