退役中將：帶兵帶心 無須當眾指責

賴總統因將官未起立迎接，當場指正國防部，並要求新晉任將官先入府接受召見。專家認為，賴總統顯然想對軍方採取積極嚴控與「立威」態度，但軍中事務本就分層權責分明，三軍統帥應避免越級干預，否則容易適得其反。

前立委林郁方表示，賴清德重視細節，如今要直接「面試」將領，讓人想起早年蔣中正總統，此後歷任總統都未聽過。如此不能說全無優點，因為幹部必須更兢兢業業，但另一角度看，三軍統帥是否需要管到細節？會不會使軍中「投長官所好」惡習更嚴重？此外，軍人忠誠度早不是問題，府方若要軍方提報將領籍貫，不管對升遷是否影響，都會激起負面聯想。

退役中將蘭寧利表示，總統蒞臨時軍人未起立，的確失禮，但不該責備晉任官；府方幕僚不懂規矩，可能給出錯誤建議，侍衛長此時應走在總統前方約十步，若於會場入口高聲宣布「總統蒞臨，全體起立」，還有補救機會。

蘭寧利也說，總統想過問軍中事務，代表對國軍有期盼，但治軍要分層負責，歷史上越級指揮導致失敗，案例不勝枚舉；部屬犯錯更無須當眾指責，而是私下告知，才能帶兵帶心。尤其如今兩岸軍力懸殊，最缺的是如何讓官兵願為國家當「死士」，而非培養懂得迎合順心之徒。

東華大學前教授施正鋒認為，此事顯然是府方、軍方幕僚溝通不順，這不能怪在場的將領，畢竟軍方向來謹慎，但最終子彈打在軍方身上，受傷最重的還是顧立雄。他推測，賴清德或許認為，自己已經「真除」，軍方卻沒有把他看在眼裡，似乎是要下馬威，才會當場大發雷霆。