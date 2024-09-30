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新晉任茶敘將官未起立迎接 賴總統指正

聯合報／ 記者程嘉文陳熙文／台北報導
國軍新晉任將官茶敘，傳出賴總統到場時眾人未起立迎接，他當場指正國防部。圖為賴總統主持將官授階。（中央社）
國軍新晉任將官茶敘，傳出賴總統到場時眾人未起立迎接，他當場指正國防部。圖為賴總統主持將官授階。（中央社）

賴清德總統日前出席國軍新晉任將官茶敘，在場人士指出，賴總統到場時眾人未起立迎接，他當場指正國防部軍人怎能不知曉禮節？現場氣氛尷尬。此後府方要求國防部，將官人事發布前，總統要先召見當事人，每月底入府由總統親自授階。

昨有媒體披露此事，國防部發布新聞稿表示報導稱總統「怒罵」、「立威」是誇大謬誤。但新聞稿中未提總統是否指責將官失禮。

針對媒體的報導，總統府則有「知情人士」向中央社表示，如此說法是司馬昭之心；該人士稱，當天府方特別舉辦茶會，不安排司儀照本宣科，而以溫馨主軸與將軍會談，將領見到三軍統帥「循例都會起立問好」，總統現場確實提醒國防部長顧立雄，軍方儀節需要注重與落實。

以往將領半年晉任一次，由國防部長授階，邀請總統到場勗勉。前年起改為每月晉任，各軍種自辦授階，晉階典禮改稱總統勗勉典禮。今年配合總統大選，五二○後才恢復人事升遷，典禮因此拖到八月八日，共有卅一位新科中、少將。

這卅一位將軍除了在國防部舉辦的勗勉典禮，總統還邀請他們入府茶敘，遭遇「震撼教育」。在場人士指出，開場前有府方幕僚對眾人表示，茶會是為慰勉大家辛勞，不是正式典禮，無須過於拘束。於是賴總統到場時，在場人員並未起立，而是坐在桌前鼓掌。

賴總統到場後口氣嚴肅，強調自己服兵役時，對軍中長官絕不敢失禮；三軍統帥到場，軍人依照禮節就該起立迎接，為何大家坐著不動？這不是針對他個人，而是對國家體制的尊重。在場人士說，總統疾言厲色。

眼看現場氣氛緊繃，顧立雄連忙拿起麥克風打圓場，表示都是溝通誤會。總統之後一一點名在座將軍，要大家逐一自我介紹，並闡述對未來工作的期許。

此後府方指示國防部取消勗勉典禮，每月底入府由總統親自授階，目前已舉辦兩次。官員透露，府方也要求，將領人事發布前，總統要先召見當事人，國防部須提前呈報人員簡歷，其中包括已不列在身分證的籍貫資訊。

國防部 賴清德 軍人 顧立雄

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