中共火箭軍及遠火部隊多波次射擊 國軍：嚴密掌握

能夠晉升將領的軍人，多已有相當年歲的軍旅生涯，豈會不知見到上級，要保持莊嚴肅穆的心情，乃至起立立正，表達敬意。明明是總統府溝通不良，造成雙方誤解，總統身為三軍統帥，未明始末，亂發脾氣，總統不能持重沉穩，面對更具挑戰的兩岸關係，豈不是耐不住脾氣，暴虎馮河，將人民帶入劫難？

2024-09-29 15:59