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中共火箭軍及遠火部隊多波次射擊 國軍：嚴密掌握

中央社／ 台北29日電

國防部指出，自今天上午6時50分起，陸續偵獲中共火箭軍及陸軍遠火部隊於內蒙古、甘肅、青海及新疆地區進行多波次射擊。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，防空部隊也保持高度警覺、加強戒備。

國防部晚間發布新聞稿表示，自上午6時50分起，陸續偵獲中共火箭軍及陸軍遠火部隊，於內蒙古、甘肅、青海及新疆地區進行多波次射擊。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握、持續監控相關動態，防空部隊保持高度警覺、加強戒備。

國防部也指出，印太地區的安全與繁榮攸關全球發展，任何威脅性挑釁行動都將嚴重破壞區域穩定，面對嚴峻敵情威脅，國軍將持續秉持「備戰不求戰，應戰不避戰」決心及態度，強化自我防衛能力，因應敵情變化與發展。

中共 國防部 火箭

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