快訊

久坐時間越長越容易背痛 專家教你固定做1事就能有效舒緩疼痛

羽球／看粉絲影片淚崩 戴資穎預告：不想辦引退儀式

駐外館處見戰狼小編？學者：已是高度政治正確

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我他國軍艦秉持「航行自由」通過台灣海峽，卻被館處臉書解讀為「對中國共同展開集體威懾行動」。圖／翻攝Taiwan in Canada臉書
我他國軍艦秉持「航行自由」通過台灣海峽，卻被館處臉書解讀為「對中國共同展開集體威懾行動」。圖／翻攝Taiwan in Canada臉書

外交部駐外館處又見戰狼小編？我國駐加拿大辦事處臉書近期不斷出現反中言論，甚至他國軍艦秉持「航行自由」通過台海，也被解讀為「對中國共同展開集體威懾行動」。學者李大中認為這有擴大解讀之嫌，並認為相關發言恐怕是體察國內的政策。

今年有多國軍艦以維護「航行自由權」為由通過台灣海峽，包括紐西蘭海軍26日證實，紐西蘭軍艦奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）與澳洲軍艦雪梨號（HMAS Sydney）25日一起航經台灣海峽；日本讀賣新聞也報導，多名日本政府相關人士透露，日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」也在25日從東海一側通過台灣海峽。

對此，我國駐加拿大辦事處日前在臉書上發文表示，「英國、法國、荷蘭、美國、加拿大、德國、日本、澳大利亞和紐西蘭等國的軍艦，近日相繼穿越台灣海峽！這是志同道合的民主國家團結一致的強烈信號！」辦事處並製作圖卡稱，這是志同道合的民主國家團結一致，「對中國展開集體威懾行動」。

對此，淡大國際事務與戰略研究所教授李大中認為，這樣的用語有擴大解讀的嫌疑，不過在國內已是高度政治正確的，外交部可能覺得剛剛好而已。

對此，外交部僅表示，外交部對於台灣海峽地位的立場清楚而一貫，即台灣海峽是國際水域，任何國家的船艦都可以自由航行通過，並且已有許多實際案例。外交部歡迎所有理念相近國家展現台海是國際水域，並捍衛在其間自由航行的立場及行動。

而加拿大駐台辦事處的臉書近期不斷發文評論美中台關係，包括日前引用美國海軍發布的2024年度「航行計畫」，指美國海軍表明將在未來兩年內重點加強與中國潛在戰爭的準備，以及引用美國空軍部長弗蘭克·肯德爾（Frank Kendall）在美國空軍與太空軍協會的演講談話，指中國對印太地區的威脅日益增長。辦事處近日也不斷引用加拿大媒體報導，點出中國駭客威脅。

對於加拿大辦事處臉書的內容不斷超出台加關係的範疇，甚至湧現外交戰狼之感，李大中表示，各駐外館處的風格都不太一樣，不過我國對中國大陸的態度近年來日趨強硬，在對中的表態上甚至比印太區域內的國家更為強勢，館處執行、配合國內政策方針，乃至於體察上意，並不奇怪。

加拿大 台灣海峽

延伸閱讀

以黎衝突升溫 外交部：2駐處設僑民聯絡網提供協助

反擊陸外長發言 外交部：兩岸互不隸屬是國際公認事實

楊繡惠淚訴遭徐乃麟罵賤 網抵制喊換主持《衝衝衝》小編直球回：決定不換

日澳紐軍艦25日穿越台海 今在南海與美、菲海軍一起演訓

相關新聞

駐外館處見戰狼小編？學者：已是高度政治正確

外交部駐外館處又見戰狼小編？我國駐加拿大辦事處臉書近期不斷出現反中言論，甚至他國軍艦秉持「航行自由」通過台海，也被解讀為...

專家看賴總統治軍：「立威」不該是統帥首務

賴總統上任後，展現與蔡前總統不同的治軍風格。對此專家認為，年輕時曾在外島服役的賴總統，顯然想對軍方採取親身嚴控與「立威」...

國防部護主 否認賴總統「怒罵」將領「立威」

賴清德總統8月間邀請新晉任將領入府茶敘，卻傳現場人員未起立迎接，被總統斥責不懂軍人禮節，外界認為賴總統有趁機「立威」的意...

賴清德要在軍中「立威」？指責將領缺乏軍人禮節

賴清德總統上任四個多月，擔任三軍統帥的風格，與蔡前總統大異其趣：相較著意塑造「國軍靠山」人設的蔡英文，賴清德展現更積極直...

偷渡頻傳遭疑共軍認知戰 政府喊抗中…抗的是黨還是人？

不止一次，中國大陸人士駕小艇偷渡台灣，這些人固然造成海防缺口，國安高層也懷疑他們是對岸灰色地帶認知作戰一環。海巡在第一線忙著利用科技工具補破網的同時，政府應如何處理這些偷渡者的身分調查與背景核實？ 曾經是偷渡來台的大陸人士希望政府拿出民主憲政國家的氣度，建議考慮適度查明、衡酌這些人是否可能也是心向自由的大陸人民。這篇文章訪問當年自稱是大陸異議分子的蔡陸軍，他偷渡來台，後來取得居留證一年，就獲發給身分證，期間波折無數。

去年陸軍營級部隊首度赴美 官方低調以對

美國前大使塞拉在國會披露有國軍部隊在密西根州接受訓練，國防部對此尚未正式回應，不過國防部長顧立雄曾在立院表示「台美軍事合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。