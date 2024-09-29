駐外館處見戰狼小編？學者：已是高度政治正確

外交部駐外館處又見戰狼小編？我國駐加拿大辦事處臉書近期不斷出現反中言論，甚至他國軍艦秉持「航行自由」通過台海，也被解讀為「對中國共同展開集體威懾行動」。學者李大中認為這有擴大解讀之嫌，並認為相關發言恐怕是體察國內的政策。

今年有多國軍艦以維護「航行自由權」為由通過台灣海峽，包括紐西蘭海軍26日證實，紐西蘭軍艦奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）與澳洲軍艦雪梨號（HMAS Sydney）25日一起航經台灣海峽；日本讀賣新聞也報導，多名日本政府相關人士透露，日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」也在25日從東海一側通過台灣海峽。

對此，我國駐加拿大辦事處日前在臉書上發文表示，「英國、法國、荷蘭、美國、加拿大、德國、日本、澳大利亞和紐西蘭等國的軍艦，近日相繼穿越台灣海峽！這是志同道合的民主國家團結一致的強烈信號！」辦事處並製作圖卡稱，這是志同道合的民主國家團結一致，「對中國展開集體威懾行動」。

對此，淡大國際事務與戰略研究所教授李大中認為，這樣的用語有擴大解讀的嫌疑，不過在國內已是高度政治正確的，外交部可能覺得剛剛好而已。

對此，外交部僅表示，外交部對於台灣海峽地位的立場清楚而一貫，即台灣海峽是國際水域，任何國家的船艦都可以自由航行通過，並且已有許多實際案例。外交部歡迎所有理念相近國家展現台海是國際水域，並捍衛在其間自由航行的立場及行動。

而加拿大駐台辦事處的臉書近期不斷發文評論美中台關係，包括日前引用美國海軍發布的2024年度「航行計畫」，指美國海軍表明將在未來兩年內重點加強與中國潛在戰爭的準備，以及引用美國空軍部長弗蘭克·肯德爾（Frank Kendall）在美國空軍與太空軍協會的演講談話，指中國對印太地區的威脅日益增長。辦事處近日也不斷引用加拿大媒體報導，點出中國駭客威脅。

對於加拿大辦事處臉書的內容不斷超出台加關係的範疇，甚至湧現外交戰狼之感，李大中表示，各駐外館處的風格都不太一樣，不過我國對中國大陸的態度近年來日趨強硬，在對中的表態上甚至比印太區域內的國家更為強勢，館處執行、配合國內政策方針，乃至於體察上意，並不奇怪。