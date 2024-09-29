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國防部護主 否認賴總統「怒罵」將領「立威」
賴清德總統8月間邀請新晉任將領入府茶敘，卻傳現場人員未起立迎接，被總統斥責不懂軍人禮節，外界認為賴總統有趁機「立威」的意味。對此國防部今天中午發布新聞稿否認上述說法，但未說明晉任官茶敘期間，是否曾發生總統罵人情節發生。
國防部新聞稿表示， 針對部分媒體報導「將官晉任方式調整」等內容，國防部說明如次：
1.陸海空軍將官定期晉任典禮，原每半年舉行乙次。自111年5月起，依修正後「陸海空軍任官條例施行細則」調整為每月舉行，並由晉任人員直屬長官實施授階。
2.為表達對國軍重要幹部嘉勉之意，自113年9月起，由總統主持將官晉任授階典禮，以示崇榮。部分媒體渲染報導「總統怒罵」「立威」等顯屬誇大謬誤，籲請善盡社會責任，勿誤導視聽，傷害國軍士氣。
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