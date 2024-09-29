國防部護主 否認賴總統「怒罵」將領「立威」

不止一次，中國大陸人士駕小艇偷渡台灣，這些人固然造成海防缺口，國安高層也懷疑他們是對岸灰色地帶認知作戰一環。海巡在第一線忙著利用科技工具補破網的同時，政府應如何處理這些偷渡者的身分調查與背景核實？ 曾經是偷渡來台的大陸人士希望政府拿出民主憲政國家的氣度，建議考慮適度查明、衡酌這些人是否可能也是心向自由的大陸人民。這篇文章訪問當年自稱是大陸異議分子的蔡陸軍，他偷渡來台，後來取得居留證一年，就獲發給身分證，期間波折無數。

2024-09-29 07:30