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專家看賴總統治軍：「立威」不該是統帥首務

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
賴清德總統。資料照，記者劉學聖／攝影
賴清德總統。資料照，記者劉學聖／攝影

賴總統上任後，展現與蔡前總統不同的治軍風格。對此專家認為，年輕時曾在外島服役的賴總統，顯然想對軍方採取親身嚴控與「立威」態度，但軍中事務本就分層權責分明，總統和國防部長只要決定「打或不打」，「怎麼打」就是參謀總長的事。總統和部長最好別直接干預基層，手愈往下伸，仗就愈打不下去。

前立委林郁方表示，比起蔡英文把業務交給幕僚，自己出面「放福利」懷柔，賴清德原就是重視細節的人，這種直接「面試」新晉將領的手段，更讓人想起早年蔣中正總統。老蔣總統晚年健康變差，加上信任兒子蔣經國，也不再這麼做，此後歷任總統都未聽過，在現代化民主國家也很少見。

林郁方說，賴總統此舉不能說沒有好處，因為軍中幹部必須更兢兢業業，把皮繃緊；但另一角度來說，身為三軍統帥，需不需管那麼細節？會不會使軍中「投長官所好」惡習更嚴重？另外，軍人的忠誠度早就不是問題，府方若要軍方提報將領籍貫，不管對升遷是否影響，都容易激起負面聯想。

退役海軍中將蘭寧利表示，新總統對國軍自然有期盼，想直接過問軍中事務，但他要舉一些負面例子：希特勒征俄失敗原因之一，就是喜歡干預前線作戰；美軍在越南，B-52轟炸目標必須前一天由白宮核定，還要每日回報敵軍屍體數量，敵人卻愈打愈強。越戰失敗後美國切實檢討，推動軍事事務革新，釐清軍政軍令分際，後來才能屢戰屢勝。他曾遇過一位前參謀首長聯席會議主席，對方回憶美國與利比亞爆發空戰的往事：當時五角大廈能夠同步聽到飛行員與戰管人員對話，他很多時候覺得不妥，但再急也得忍住，不可越級干預。

蘭寧利也說，總統蒞臨時眾人未起立，的確失禮，但不該責備晉任官。府方幕僚不懂規矩，可能給出錯誤建議；侍衛長此時應走在總統前方約10步，若於會場入口高聲宣布「總統蒞臨，全體起立」，還有補救機會。

他表示，身為三軍統帥，重點是知道軍人工作性質不同於朝九晚五公務員，到軍中首務絕非立威，而是快速提升官兵士氣。對軍人要「視卒如嬰兒，故可與之赴深谿；視卒如愛子，故可與之俱死」。如今兩岸軍力極懸殊，最缺的是如何讓官兵願為國家當「死士」，而非培養懂得迎合順心之徒。

賴清德總統（二排左二）6月28日視察成功嶺新兵入伍訓練。資料照，記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（二排左二）6月28日視察成功嶺新兵入伍訓練。資料照，記者潘俊宏／攝影

林郁方 軍人

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