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賴清德要在軍中「立威」？指責將領缺乏軍人禮節

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
從今年9月（8月底）起，國軍少將與中將晉任，改在總統府內舉行，由賴總統親自授階。圖／總統府提供
從今年9月（8月底）起，國軍少將與中將晉任，改在總統府內舉行，由賴總統親自授階。圖／總統府提供

賴清德總統上任四個多月，擔任三軍統帥的風格，與蔡前總統大異其趣：相較著意塑造「國軍靠山」人設的蔡英文，賴清德展現更積極直接過問軍中事務。賴總統取消每半年赴國防部勗勉晉任將官，改為每月把新科將官召入府內親自授階，並在人事發布之前先行召見。日前更發生晉任將官未起立迎接，遭總統當面「指正」國防部，必須遵守軍人禮節，讓現場氣氛尷尬不已。

以往將領半年晉任一次，由國防部長授階，典禮邀請總統致詞勗勉，合影留念。蔡政府改為每月晉任，各軍種自辦授階，維持每半年總統勗勉典禮。今年配合總統大選，五二〇之後才恢復人事升遷，典禮因此拖到8月8日舉行，共有31位新科中、少將。

這批將軍除了國防部的勗勉典禮，總統特別邀請入府茶敘，消息人士透露，現場卻意外遭遇「震撼教育」，開場前府方幕僚表示，總統慰勉大家保衛國家辛勞，不是正式典禮，無須過於拘束。於是賴總統到場時，在場人員並未起立，而是坐在各自桌前鼓掌。

不料賴總統致詞時口氣嚴肅，強調自己也服過兵役，知道守紀律是軍人根本；三軍統帥到場時，依照軍人禮節就該起立，這不是針對他個人，而是對國家體制的尊重。現場氣氛一時緊繃，國防部長顧立雄打圓場表示，都是溝通誤會。但總統「下馬威」尚未結束，隨即一一點名在座將軍，逐個自我介紹新職，並闡述對未來工作的期許。

此後府方指示國防部，取消勗勉典禮，每月底入府由總統親自授階。在典禮上，賴總統向觀禮人員一一介紹每人簡歷。官員表示，如今將領人事發布前，總統要先召見當事人。軍方提交給府方的人員簡歷中，包括已不列在身分證的籍貫在內。

國安官員比較兩位總統的作風，蔡總統身為女性，以往對軍中文化是一片白紙，但高度信任幕僚為自己打造形象。她每次到部隊巡視，各項與官兵互動的言行，都由幕僚事先「踩點」預演，重點是對官兵懷柔「博感情」。相較之下，賴總統幾場軍中致詞，都親自參與撰稿，並且不依賴讀稿機；另外包括重大典禮由哪些將領陪同等細節，賴總統對於與軍方互動，顯然更有自己想法。

8月8日，賴清德總統出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮，此後總統決定，不再舉行公開勗勉典禮，改為每月在府內替將領授階。記者蘇健忠／攝影
8月8日，賴清德總統出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮，此後總統決定，不再舉行公開勗勉典禮，改為每月在府內替將領授階。記者蘇健忠／攝影

國防部 軍人

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