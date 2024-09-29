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美前大使眾院證實 國軍在密西根受訓

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美前大使證實國軍在美訓練，台美軍事交流檯面下持續進行。圖為陸軍去年教召，兩名疑似美軍人員現身。本報資料照片
美前大使證實國軍在美訓練，台美軍事交流檯面下持續進行。圖為陸軍去年教召，兩名疑似美軍人員現身。本報資料照片

美國前駐南太島國大使、公民團體「密西根中國經濟安全與審查小組」創始人塞拉日前在聯邦眾議院證實，台灣軍隊在密州的國家全域作戰中心受訓。

聯邦眾院監督與問責委員會廿四日召開「中國對美政治戰」聽證會，美國前駐斐濟、吉里巴斯、諾魯、東加與吐瓦魯大使塞拉等人出席。離開公職後，他在老家成立前述公民團體。

日經亞洲去年一月引述知情人士報導，美國在前年春季前就開始動用多個州的國民兵訓練國軍部隊；華爾街日報去年二月也引述知情人士報導，密州國民兵正訓練一批國軍部隊，包括在密州北部格雷林營的年度多國聯合軍演。

日媒產經新聞及讀賣新聞去年九月先後披露，國軍部隊去年八月參加在密州由該州國民兵主導的多國聯演，但不清楚我方派多少人參演；另有多位美台相關人士指稱，美軍致力加強訓練國軍，計畫在二○二五年前，在加州的美軍基地訓練六百至八百人規模的營級陸軍部隊，這將是美方首度訓練營級規模的國軍部隊。

前述美日媒報導說，這些措施是美國加強協助台灣抵禦中國大陸可能入侵的一環，以及美國旨在藉由展現美台合作深化，加大對中國的嚇阻力。近十年來，國軍已參加猶他州、夏威夷州及華盛頓州的國民兵演習。

共和黨籍密州聯邦眾議員穆勒納爾去年在聽證會詢問相關問題時，五角大廈印太事務助理部長瑞特納直言，希望能在機密場合討論美台軍事合作議題，曝光對美國無益。

密州國民兵官網顯示，該中心聚焦陸海空、太空和網路等作戰領域，透過聯兵實彈環境提供擬真的火力作戰訓練，也為其他政府機構提供訓練和測試機會。塞拉說，格雷林營是該中心的樞紐，負責為美國部隊及友軍提供戰略戰術上的戰鬥訓練。

國軍 日媒 美國

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