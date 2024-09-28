傳將停止研製無人機 中科院駁斥假訊息

中科院航空所長齊立平10月1日去職，媒體報導中科院未來將不再自研自製無人機，改成對美採購。中科院今天表示，絕無報載放棄無人機研製，媒體僅自以單一任滿職務調整人事案而推論產業政策，實為假訊息。

網路媒體報導，齊立平與中科院航空所4名副所長將於10月1日全數去職，新任所長將由過去偏重行政，且與無人機研發專業無關的營運長葉嘉範接任，而傳出國防部長顧立雄已對中科院下達指示，三軍委製的無人機在完成交期後，後續將不再自製，未來改成對美採購。

中科院指出，中科院銜命負責嘉義民雄航太暨無人機產業園區建置，自當持續為國內無人機產業未來前瞻規劃，確保產能韌性與技術優勢，絕無報載放棄無人機研製情事，媒體僅自以單一任滿職務調整人事案而推論產業政策，實為假訊息。

中科院表示，中科院自創建以來，自力研發的各項武器裝備與系統，皆通過軍種作戰測評後量產，並不斷優化創新提升，力求在日新月異的戰爭需求中，確保國軍戰力與時俱進，軍規無人機相關功性能，俱已在各式演習中展現，並獲外商探詢邀請共同生產加入國際供應鏈，足見具有一定的產品優勢。考量國內無人機產業，以滿足國軍防衛作戰需求為第一優先外，亦同時著眼接軌於整個國際市場。

中科院指出，少數媒體一再以獨家方式，試圖以中科院正常人事調整擅作不實報導，籲請媒體應善盡查證之責，以正視聽。