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空軍F-16V電戰系統未採購美軍同款 恐違反立法院決議

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
諾斯洛普格魯曼公司為F-16V戰機研發的新一代AN/ALQ-257「整合蝮蛇電戰套件」（IVEWS）。圖／取自諾斯洛普格魯曼官網
諾斯洛普格魯曼公司為F-16V戰機研發的新一代AN/ALQ-257「整合蝮蛇電戰套件」（IVEWS）。圖／取自諾斯洛普格魯曼官網

國防部新購66架F-16V block70戰機，盛傳可望採購「L3 Harris」廠研發的AN/ALQ-254（V）1電戰莢艙；但美國空軍卻為同型機採用諾斯洛普格魯曼公司為F-16V戰機研發的新一代AN/ALQ-257「整合蝮蛇電戰套件」（IVEWS）。空軍被質疑恐違反立法院決議。

空軍為新採購的F-16V戰機執行總金額達428億元的莢艙、彈藥採購案，延宕許久的電戰莢艙採購案，盛傳稱將是被稱作「蝮蛇之盾」的AN/ALQ-254（V）1電戰莢艙。

但知情人士透露，ALQ-254其實是L3將親中共的巴基斯坦使用的ALQ-211，改名後續賣給其他使用國；而美國空軍本身目前卻選用諾格製的AN/ALQ-257，以搭配F-16V戰機上同廠生產的AN/APG-83「主動電子掃描陣列」（AESA）雷達，以升級F-16電戰能量。諾格這套「整合蝮蛇電戰套件」，今年完成研發與作戰測評，美國空軍則將在評估後頒布量產合約，展開生產與改裝計畫。

空軍F-16機隊現有80套使用逾20年的AN/ALQ-184(V)7電戰莢艙，隨著148架F-16/B型戰機構改，空軍原編列1億6000餘萬美元採購新型電戰系統，卻延宕近10年。計劃之初原欲與美合作投資研發並採購42套ALQ-131A FMS電戰莢艙，後被以研發成本上漲為由，同樣價格只能採購12套，最後甚至被通知全案停止研發。

空軍司令部曾表示，此案將遵照立法院決議，與美軍使用一致之裝備構型，新購F-16V（BLK70）之電戰裝備，已請美方就預算、期程、功能（性）及後勤維保等面向綜合研析，提供最佳方案，以確保電戰優勢，符合未來戰場需求。

知情人士指出，我國F-16V機群都採用AESA雷達，以升級F-16電戰能量。立法院曾決議軍購建軍須採用與美軍同款裝備，今若未跟進美軍，原因耐人尋味，恐也違反立法院決議。

F-16V 國防部 空軍 立法院

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