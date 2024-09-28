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「公開但不能說的秘密」國軍赴美交流訓練 國防部低調應對

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國聯邦參議員達克沃絲（中坐輪椅者）於2021年訪台後，促成美國政府擴大與我軍方協訓規模。圖／外交部提供
美國聯邦參議員達克沃絲（中坐輪椅者）於2021年訪台後，促成美國政府擴大與我軍方協訓規模。圖／外交部提供

美國前大使賽拉在國會披露有國軍部隊在密西根州接受訓練，事實上國軍與美軍協訓已是公開的秘密，去年更有營級部隊赴美，但官方始終低調以對，國防部顧立雄也曾在立院表示「台美軍事合作，很多部分只能做不能說」。

美國前駐斐濟、吉里巴斯、諾魯、東加及吐瓦魯大使塞拉日前在眾議院「中國對美政治戰」聽證會上指出，台灣軍隊在密西根州國民兵「全域作戰中心」受訓。

國防部對此尚未正式回應，不過顧立雄近期與媒體茶敘時曾說，台灣與美國等友盟國家近年軍事合作持續擴張、深化，合作內涵以實質提升戰力為重點，注重訓練效益而非形式，不過對於涉外軍事合作，國防部不會大張旗鼓宣傳，一方面考量國際情勢，一方面避免不必要干擾以及安全，也不帶給友盟國家困擾。

國防安全研究院戰略與資源所長蘇紫雲表示，在密西根州「國家全領域作戰中心」進行的「北方打擊演習」是美軍演練驗證跨領域作戰的年度演習，其領域包括物理空間的陸地、大氣、近太空，以及虛擬空間的電磁戰、網路戰及心理戰。除了國民兵及現役部隊外，部分科目也邀請盟國部隊參與。

蘇紫雲指出，這類移地訓練活動，除了可彌補國軍訓場空間不足的困境外，也有機會與友盟軍人交流實戰經驗。不過我方實不需要太過高調，這也是戰略藝術的一環。

國防安全研究院副研究員舒孝煌則強調，美軍的跨領域作戰是相當先進的概念，參演部隊及官兵回國可做為種子教官，然而更重要的是赴美的見聞經驗，回國後能否促成主事者觀念的進步？

我國雖然從一九九○年代起於美國派駐有F-16戰機中隊進行訓練，不過並未與美軍進行大規模協同演訓，多年來除了國軍官兵個人參加特種部隊、狙擊手等競賽外，僅聽聞美軍在漢光等重大演習派遣觀察員，或是雙方小規模互訪，如空軍救護隊曾與美軍空中國民兵見習交流。

二○一七年傳出海軍陸戰隊派出一個排級兵力前往夏威夷與美軍陸戰隊協同訓練，並有報導指出這是台美斷交後，美方首次接受台灣兵力和美國軍隊做共同演訓及操練。

蘇紫雲表示，二○二一年美國聯邦參議員達克沃斯訪台後敦促美國政府擴大與我方的協訓規模，也因此去年就傳出陸軍542旅、333旅首次以「營級」的兵力規模赴外交流。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，國軍赴美交流多半以國民兵為對象，一方面除了降低政治敏感度外，事實上美軍有相當多跨國交流訓練計畫為減輕第一線作戰部隊的負荷，往往交由同樣具駐外作戰經驗的國民兵部隊來承辦。

揭仲建議，美方對台有多項軍援及融資計畫，台美雙方可協商運用部分額度支應國軍赴美移訓所需的經費、彈藥、訓練器材等項目，可使資源更有效運用。

2017年國軍派遣陸戰隊赴夏威夷與美軍協訓，參演官兵製作紀念T-shirt印有2017、Oahu(歐胡島)、MV-22等字樣。記者李人岳／攝影
2017年國軍派遣陸戰隊赴夏威夷與美軍協訓，參演官兵製作紀念T-shirt印有2017、Oahu(歐胡島)、MV-22等字樣。記者李人岳／攝影

國防部 美軍 蘇紫雲 顧立雄

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