航空所高層換將人心惶惶 國防部：顧立雄未下令停止無人機研發

美國無人機廠商日前參觀中科院，盤點科研能量，精專無人機研發的航空所所長齊立平與4位副所長，即遭全數撤換，引發院內議論，甚至傳兼任中科院董事長的國防部長顧立雄下令，三軍現有委製中科院無人機建案完成交期後，將不再自研自製，改採對美採購。

但國防部澄清，所長等職務輪替是正常人事作業，而所謂「顧立雄下令不再研發」等則屬假訊息。

中科院目前現研製中的無人機，包括大型的騰雲機、中型銳鳶二型機、紅雀三型機、劍翔無人機系統、巡飛彈等，並朝「偵打一體」方向發展。大型騰雲機是耗時十餘年，是史上期程最久的科研案，國防部兩度增加經費支持。

美國無人機廠商日前來台尋求零件供應鏈支持，傳出將把中科院研製的無人機如劍翔系統，以貼牌方式轉由美國銷售，顧立雄也公開坦承：不適合我們的牌子。但院內隨即傳出美方有意連設計圖都必須提供。

中科院雖澄清此節屬外界臆惻，卻傳同時自院本部加派保防人員進駐台中航研所「壓陣」，試圖管制人員釋出消息，令許多研發人員反感，透露更多細節。

官員指出，中科院無人機不只是單純被美方「貼牌」，做美國的下包商和代工工廠而已。劍翔「貼牌」輸出模式成局，參數和核心技術在過程間被外洩可能性極大。

官員指出，顧立雄指示，中科院研發的無人機，已由三軍建案委製已在進行中的案子，將走完為止，後續中科院將不再研發產製。至於三軍未來軍用軍規無人機需求，都會改向美國進行採購。意即，如中科院已投入近60億元研發的騰雲無人機，因尚未通過空軍戰測而未建案，將無法獲軍種採用。

中科院自研自製的無人機種，已交軍服役的包括銳鳶1型、紅雀1、2型、劍翔反幅射無人機系統、魔蠍「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」旋翼型無人機；有台版彈簧刀之稱的「巡飛彈」則已獲建案少量採購；另有紅雀3型、騰雲無人機仍在研發中。

但國防部今日澄清表示，國軍現有各項科研案，均依規劃執行。外界臆測「國防部長顧立雄已指示，三軍現有委製中科院無人機建案完成交期後，將不再自研自製，改採對美採購」等情，均屬假訊息、並非事實。

國防部表示，國軍軍事投資武器裝備採購，是依敵情威脅及聯戰優序審慎周延規劃。凡符合我防衛作戰需求者，均為籌獲選項。無人機產製仍以扶植國內產業為主軸，並結合友盟國家，合作引進各項關鍵技術，提升國內產能。如中科院「騰雲無人機」科研案，現已通過初期作戰測評，空軍將持續掌握產品科研進度與品質，待測評報告核定，依規定節點執行。

國防部說，有關航空所所長等人事案，是依據主官管任期制度，並因應現在及未來任務推動需要適當調整，屬內部正常人事作業。