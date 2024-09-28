台美軍事交流近年成公開秘密 去年營級規模參與

美國前大使塞拉日前在美國聯邦眾議院證實，台灣軍隊在密州國民兵聚焦陸海空、太空及網路的全域作戰中心受訓。事實上，台美軍事交流近年已是公開的秘密，陸軍第542旅、333旅聯合兵種營去年赴美，還是首次以「營級」規模赴外交流。

美國聯邦眾議院監督暨問責委員會24日召開「中國對美政治戰」聽證會，美國前駐斐濟、吉里巴斯、諾魯、東加及吐瓦魯大使塞拉（Joseph Cella）等人出席；塞拉表示，台灣軍隊在密州國民兵聚焦陸海空、太空及網路的全域作戰中心（National All-DomainWarfighting Center）受訓。

軍方人士過去曾指出，陸軍第542旅、333旅聯合兵種營2023年赴美交流，這是首次以「營級」規模赴外交流。日本產經新聞2023年9月獨家報導，台灣部隊當年8月參加在美國中西部密西根州國民兵主導的軍演。

針對塞拉證實國軍在美國訓練，國防部目前尚未做出回應。

國防部長顧立雄近期與媒體茶敘指出，台灣與美國等友盟國家近年加強關係，軍事合作持續擴張、深化，都有助於戰力提升；涉外軍事合作，國防部不會大張旗鼓宣傳，一方面考量國際情勢，一方面確保不必要干擾以及安全，也不帶給友盟國家困擾。

備役陸軍少將郭力升接受中央社訪問指出，美台關係日益密切，台灣在印太地區的重要性被凸顯，台美軍事合作與交流，在既有基礎加深是必然，台灣的訓場受限於地形限制、不能擾民以及經濟發展等需求，在訓練上有許多的限制。美國本土境內的訓場，可以讓國軍部隊以完整編裝戰力進行訓練，達成訓用結合，也可以觀察美軍最新的武器裝備，甚至能跟「第三國」軍隊進行交流。

郭力升說，國軍部隊赴美訓練的成本高昂，都有賴國防預算支持，若全民對防衛預算沒有共識，類似的赴美訓練很難持續，因此仍有賴國會、民眾支持，以強化國軍戰力，強化防衛實力。

國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，塞拉提到國軍在美國受訓，也再次代表國軍在美受訓已是公開的秘密，值得注意的是國軍所在的訓練場域是美國「國家全域作戰中心」，全域作戰是指跨越傳統陸海空軍作戰領域，將不同領域作戰結合在一起，台灣目前對於全領域作案尚未聚焦，國軍去當地受訓可以學習到最新觀念。

舒孝煌表示，國軍官兵赴美受訓後，許多觀念會受到影響與改變，但返國後是否能適應國軍組織文化，以及在部隊裡長留久用，往往是需要關注的重點，受訓回台後若能留在軍中，後擔任高階職務影響國軍教範、作戰觀念等，將能對國軍整體作戰能力有提升，而不是把赴美受訓當成「完成一個任務」。