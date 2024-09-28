三軍樂儀隊國慶預演 國人創作進行曲取代爭議日本軍歌

雙十國慶即將到來，三軍樂儀隊展開各項預演，今年8月嘉義空軍基地開放時，軍樂隊演奏日本「軍艦進行曲」引發爭議，軍方已經更換部分曲目，以國人創作的進行曲取代。另外憲兵快速反應連換裝新式重型機車後，今年再次重回國慶演出。

國慶前夕，三軍樂儀隊日前在府前進行夜間走位及槍法練習，三軍儀隊搭配國軍聯合樂隊演奏「闊步前行」以及「陸軍健兒」、「海上進行曲」及「壯志凌霄」等三軍代表性軍歌，第二階段則演奏「攜手飛揚進行曲」、「越洋情誼進行曲」、「皇家澳洲海軍進行曲」、「國光進行曲」等四首國內外知名進行曲。

今年8月三軍樂儀隊於嘉義空軍基地開放演出時，演奏日本「軍艦進行曲」，因牽涉二戰侵略歷史而引發爭議，軍方在國慶時更換部分曲目，分別以國人創作的「攜手飛揚進行曲」以及「皇家澳洲海軍進行曲」，取代原先演奏的「英國皇家海軍進行曲」以及「軍艦進行曲」。

同時，憲兵快反連以美製「印地安挑戰者」重型機車取代YAMAHA ROYAL STAR 1300重機後，今年首度重回國慶活動，將在府前演出箭頭、直線交錯、V型交錯等科目，以各種隊形的變換，展現官兵靈活的操控技巧。另外，陸軍特指部官兵將搭配莊敬高職學生一同展開巨幅國旗，象徵守護國家與民眾安全的承諾。

今年國慶大會將於10月6日（周日）舉行總預演，距離國慶日當天還有3天時間，同時樂儀隊夜間練習及空中機隊半兵力、全兵力預演次數也比往年減少，參演官兵傳言因在夜間及清晨預演遭抗議擾民，導致限縮預演次數及管制時段。不過資深官員解釋，選在週日進行總預演，主要考量可避開上班日車潮及周邊學校上課時間。