日本護衛艦通過台灣海峽後 抵南海與4國聯合訓練

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）今天宣布，海上自衛隊護衛艦「漣號」今天在南海跟美國和菲律賓等4國實施聯合訓練。漣號護衛艦日前曾通過台灣海峽南下。

日本共同社報導，相關人士透露，漣號護衛艦（Sazanami，舷號113）9月25日曾航行通過台灣海峽，創海上自衛隊艦艇首例。不過，日本政府至今仍未證實此事。

參與南海聯合訓練的國家除了日本、美國與菲律賓外，還包括跟漣號護衛艦同日通過台灣海峽的澳洲和紐西蘭。面對在東亞頻繁展開軍事活動的中國，日本防衛省此舉有制衡之意。

防衛省表示，這次是作為支持航行自由的「海上共同活動」的一部分實施訓練，並指出「這是加強為實現自由且開放的印度太平洋而進行的國際合作努力」。