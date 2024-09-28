22架次共軍機艦出海擾台 國軍嚴密監控

國防部統計，從昨天到今天清晨6時為止，共計有15架次中共軍機、7艘次共艦持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（27）日清晨到今（28）日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動，其中10架次共機曾跨越海峽中線進入西南及東南空域飛行。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時26分到下午3時57分，有7架次共軍主戰機及無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中2架次曾跨越中線。

同時，昨天上午9時16分到晚間9時30分，曾發現中共主、輔戰機計7架次進入我西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻西南方約80浬。

東部空域方面，昨天下午3時到4時40分，仍在蘭嶼東方海域、我防空識別區內緣發現艦載直升機1架活動。