強化戰力 軍事訓練役男新增T75K3手槍射擊

青年日報披露，第5作戰區指揮官視導軍事訓練役實施T75K3手槍射擊，這也是軍方繼今年6月將手槍納入特定單位的一年期義務役建制武器後，為期4個月軍事訓練役男首次進行手槍射擊。

青年日報報導，第5作戰區指揮官李榮華中將昨天赴成功嶺營區視導步兵104旅、302旅、5支部衛生營、彰化後備旅及重要目標防護營視導；並赴靶場視導義務役手榴彈實彈投擲及常備兵役軍事訓練第207梯T75K3手槍實彈射擊實況。

值得一提的是，無論是國軍4個月軍事訓練役男或一年期義務役男的建制武器均為步槍，為強化戰力，軍方6月已將T75K3手槍依建制專長，納入特定單位的一年期義務役男建制武器，而根據青報的報導，這也是軍事訓練役男首次射擊T75K3。

軍方人士對此表示，目前已核定軍事訓練役男接受手槍訓練，除藉此成為合格戰鬥員，也能增加對手槍武器操作熟悉度、強化戰力。

T75K3由軍備局自行研製，初速每秒350公尺、全長202公厘、含空彈匣0.8公斤、容量15發、有效射程50公尺，T75K3是以T75K1為基礎研改，不僅採多邊形膛線槍管，因應力小，不僅精確度大增，就連槍管壽命也大幅提升，考量人因工程及世界手槍設計趨勢，採輕量化複合材料及戰術滑軌設計，同時研製模組化槍套、滅音器等選配。