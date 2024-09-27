漢翔工程師IG貼工程照 意外揭露勇鷹出現機艙噪音

媒體報導漢翔工程師在IG張貼大量機敏資料，國機國造機密疑似洩漏。漢翔今天發聲明指出，查無重要數據，但仍屬重大違規將嚴懲，聲明稿同時揭露編號1110的勇鷹高教機，在交付空軍後發生機艙噪音及抖動現象。

漢翔今天發聲明指出，報載工程師確實為漢翔員工，目前負責環控系統與相關熱流分析工作。漢翔各架勇鷹高教機交付空軍後，均依程序驗收及服役，但1110機服役期間，發現機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善，該位工程師為工程處置團隊中的一員，執行飛機異常狀態分析與排除作業，在處置期間加班頻繁，因而於個人社群媒體抒發。

勇鷹新式高級教練機為國機國造代表，隨著勇鷹高教機穩定交機空軍，目前已取代F-5部隊訓練機，未來也將逐漸取代AT-3教練機的功能，讓飛官養成教育從「3階段（基本組、戰鬥組、部訓組）、3機種（T-34、AT-3、F-5）」精進為「3階段、2機種（T-34、勇鷹）」。

根據規劃，漢翔將於民國115年前交機空軍66架勇鷹，目前依照合約已在110年交機空軍2架原型機、111年8架、112年17架，預計今年交付18架，114年18架、115年3架。

依據公開資訊，編號1110的勇鷹高教機，是漢翔於111年度所交付空軍的最後一架勇鷹，111年12月進行試飛驗證，當年也順利完成交付8架的目標。

至於目前勇鷹高教機的交機進度，行政院長卓榮泰20日於立法院會施政報告提到，國機國造執行新式高教機66架機生產，至今已累計交機36架。

此次漢翔聲明揭露編號1110的勇鷹高教機，在交付空軍後發生機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善，這也是勇鷹高教機交付空軍後少數被外界所知的機務狀況。

針對機艙發生噪音與抖動現象對飛行的影響，退役空軍上校、前F-16戰機種子教官黃揚德接受中央社訪問指出，飛行時耳機是包覆在頭盔內，因此噪音不至於對通訊產生影響，但如同行車聽到車內發出不正常的噪音，也是需要趕快處置，抖動狀況在聲明稿並未詳述是何種情況，但飛機帶故障飛行會有可能往越來越糟糕的狀況，因此由原廠漢翔進行完整檢查與測試，是正確的處置作為。