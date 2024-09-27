員工疑測試慧龍載具落海 中科院：第一時間救起無礙
中科院疑測試「慧龍」水下無人載具時，發生員工落海。中科院今天表示，25日下午因天雨路滑及潮差不慎落海，第一時間執行救護並送醫，並在當天晚上出院，後續將強化安全要求，確遵標準作業程序。
有軍事迷目睹，中科院近期在宜蘭測試疑似「慧龍專案」的水下無人載具時，中科院員工失足落海，隨即被救上岸。
國家中山科學研究院今天對此表示，海試工作人員25日下午4時40分於蘇澳港登民間工作船時，因天雨路滑及潮差不慎落海，立即第一時間執行救護，並緊急後送蘇澳榮民醫院救治。
中科院指出，經蘇澳榮民醫院診治，3名人員均輕微擦傷，經留觀治療後於當天晚上9時出院，中科院將持續強化人員工作安全要求，確實遵守標準作業程序，以維護人員工作安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言