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員工疑測試慧龍載具落海 中科院：第一時間救起無礙

中央社／ 台北27日電
中科院疑測試「慧龍」水下無人載具時，發生員工落海。記者陳正興／攝影
中科院疑測試「慧龍」水下無人載具時，發生員工落海。記者陳正興／攝影

中科院疑測試「慧龍」水下無人載具時，發生員工落海。中科院今天表示，25日下午因天雨路滑及潮差不慎落海，第一時間執行救護並送醫，並在當天晚上出院，後續將強化安全要求，確遵標準作業程序。

有軍事迷目睹，中科院近期在宜蘭測試疑似「慧龍專案」的水下無人載具時，中科院員工失足落海，隨即被救上岸。

國家中山科學研究院今天對此表示，海試工作人員25日下午4時40分於蘇澳港登民間工作船時，因天雨路滑及潮差不慎落海，立即第一時間執行救護，並緊急後送蘇澳榮民醫院救治。

中科院指出，經蘇澳榮民醫院診治，3名人員均輕微擦傷，經留觀治療後於當天晚上9時出院，中科院將持續強化人員工作安全要求，確實遵守標準作業程序，以維護人員工作安全。

中科院 蘇澳 載具

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