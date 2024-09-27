致力無人機關鍵零組件自主化 雷虎與虎科大合作

雷虎科技董事長陳冠如今天說，無人機是現代國防重要裝備，與虎尾科技大學合作，投入3000萬研究經費，達到關鍵零組件供應鏈自主化，助益拓展國際市場，對國家安全至關重要。

虎尾科技大學今天舉辦「雷虎－國立虎尾科技大學聯合研發中心」揭牌儀式，由陳冠如和虎尾科技大學校長張信良共同揭牌，今天搶先發表新型「可變形多軸型無人機」。

張信良說，學校首次與企業成立研發中心，「可變形多軸型無人機」是產學合作出的第一步，全力推動國產無人機研發與人才培育，進而加速擴展國際民主供應鏈市場，成為全球無人機民主供應鏈可信賴的穩定參與者。

陳冠如說明「可變形多軸型無人機」較目前VTOL（4旋翼起降及後推）構型減少1顆後推馬達，重量輕簡降低功耗、增加30％飛行時間與組裝操作簡易，更符合無人機最新趨勢。

陳冠如表示，雷虎科技致力於國防科技研發，希望將最新產品、研發技術跟台灣航太領域的學校共同參與，因此攜手虎科大，將投入新台幣3000萬元研究經費，著力國內市場，放眼國際。

陳冠如指出，無人機是現代國防重要裝備，現階段無人機關鍵零組件來自中國，無人機產業的「去紅化」策略，旨在排除對中國市場和技術的依賴，進而拓展更大的國際市場。

陳冠如坦言，「去紅化」策略可能導致短期內成本上升與技術過度挑戰，但從長遠來看，若能提升台灣無人機的技術水準和競爭力，將有機會在全球無人機市場占有一席之地。