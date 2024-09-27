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工程師IG貼機密資料？漢翔：未涉密但未遵工作紀律要嚴懲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名漢翔工程師被控在IG張貼機密資料，漢翔公司今說明，內容未涉國防機密，但要懲處這名員工。本報資料照片
一名漢翔工程師被控在IG張貼機密資料，漢翔公司今說明，內容未涉國防機密，但要懲處這名員工。本報資料照片

媒體報導漢翔工程師IG張貼大量機密資料涉洩密，漢翔公司今天說明，這名員工在IG貼的ADF訊息是錯誤資訊，他行為雖未涉及國防部核定涉密工項，但仍屬未遵工作紀律重大違規，造成國人疑慮，也損及公司形象聲譽，將依規定嚴懲。

報導內容指出，這名漢翔員工多次分享包含國機國造的高教機及下一代戰機的工程機敏資料，漢翔公司今天說明，經查，報載工程師確為該公司員工，目前負責環控系統與相關熱流分析工作。

該公司各架勇鷹號交付空軍後，均依程序驗收及服役，惟1110機服役期間，發現機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善，該員工是工程處置團隊中的一員，執行飛機異常狀態分析與排除作業，在處置期間加班頻繁，因而於個人社群媒體抒發。

漢翔表示，該公司經該員同意，進入其社群帳號後台，逐一檢視所有貼文、限時動態典藏等所有資料夾，與工作相關計有9則限時動態，都是計算流體力學(CFD)時使用之分析資料，圖片呈現部分外型、溫度分布，紀錄其正在加班，未有重要之性能、設定與數據資料。餘皆與工作無關，且該員於IG上所述ADF訊息為錯誤資訊。

續查，這名員工行為雖未涉及國防部核定之涉密工項，惟仍屬未遵工作紀律之重大違規，造成國人疑慮，也損及公司形象聲譽；公司將依規定對該員嚴懲，同時加強員工教育訓練及宣導，另將主動邀請空軍及主合約方中科院就查證情形複查。

勇鷹 國防部 漢翔 漢翔公司 社群媒體

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