快訊

漢翔工程師社群張貼「機敏資料」 顧立雄曝洩密下場

罰站爭議／師不敢罰生不怕罰 管教新規遭諷警察配水槍

震驚！屏東7連霸議員王啟敏今晨在峇里島身體不適 搶救不治

中共發動聯合戰備警巡 昨47機艦出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機41架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機41架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

中共昨天出動大批機艦出海聯合戰備警巡，國防部統計，從昨天到今天清晨6時為止，共計有41架次中共軍機、6艘次共艦持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（26）日清晨到今（27）日清晨時為止，共計偵獲共機41架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動，其中26架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域飛行。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時56分到晚上7時03分，有24架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中16架次曾跨越中線，接近至基隆北方約45浬，在南部則跨越中線深入西南空域，最近時距離鵝鑾鼻西北方約75浬。

同時，昨天上午6時到晚間9時08分，曾發現中共主、輔戰機、無人機及直升機計13架次進入我西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻西方約100浬。

另外，昨天上午8時36分到中午12時40分，發現中共主、輔戰機3架次出現在我防空識別區北方邊緣，其中2架次曾跨越中線；東部空域方面，昨天上午9時到中午12時13分，仍在綠島東方海域發現艦載直升機1架活動。

中共 共軍 台海 國軍 國防部 海峽中線 解放軍

延伸閱讀

日本護衛艦首度通過台海 對中嚇阻戰略邁入新階段

中共再發動聯合戰備警巡 國防部批和戰兩手策略

中共發動遠海長航 51機艦擾我西南、東部海空域

13中共機艦出海擾台 日方公布遼寧號深入太平洋操演

相關新聞

漢翔工程師社群張貼機敏資料 顧立雄：若洩密依法處理

漢翔工程師在社群平台大量張貼機敏資料，恐有國機國造洩密之虞，漢翔第一時間表示，知道此事後正在清查是哪位工程師。國防部長顧...

M1A2T戰車訓練場工程延宕 顧立雄：原物料上漲

國防部向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛預計年底前抵台，但兩座訓練場要明後年才能完成第一階段工程，引發批評。國...

中共發動聯合戰備警巡 昨47機艦出海擾台

中共昨天出動大批機艦出海聯合戰備警巡，國防部統計，從昨天到今天清晨6時為止，共計有41架次中共軍機、6艘次共艦持續在台海...

工程師洩密？ 漢翔：加班頻繁抒發情緒 未洩漏ADF機密

漢翔公司工程師公開社群平台上貼出多張國機國造機敏資料。漢翔公司表示，這名員工因加班頻繁而在個人社群抒發情緒，相關內容沒有...

法媒關注印太緊張升溫 專家：台海航行應正常化

近日台海與印太地區局勢升溫引發法媒關注，包括日本首度派軍艦通過台海。專家分析，北京正逐漸「政治化」船艦航經台海的行為，並...

冷戰時給法國核武自由 戴高樂靠幻象四轟炸機甩開北約

法國在冷戰期間堅持軍事獨立性，不配合華府。也因此，1964年，幻象四交機，1966年攜帶核彈警戒。隨著自身建立核子嚇阻力量，戴高樂總統宣布法國退出北約指揮體系，堅持對核武器擁有完全控制權。 被誤會是戰鬥機的幻象四戰略轟炸機，就是在這樣的氛圍中誕生。資深記者程嘉文帶你回顧這段歷史。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。