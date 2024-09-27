中共發動聯合戰備警巡 昨47機艦出海擾台
中共昨天出動大批機艦出海聯合戰備警巡，國防部統計，從昨天到今天清晨6時為止，共計有41架次中共軍機、6艘次共艦持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（26）日清晨到今（27）日清晨時為止，共計偵獲共機41架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動，其中26架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域飛行。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時56分到晚上7時03分，有24架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中16架次曾跨越中線，接近至基隆北方約45浬，在南部則跨越中線深入西南空域，最近時距離鵝鑾鼻西北方約75浬。
同時，昨天上午6時到晚間9時08分，曾發現中共主、輔戰機、無人機及直升機計13架次進入我西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻西方約100浬。
另外，昨天上午8時36分到中午12時40分，發現中共主、輔戰機3架次出現在我防空識別區北方邊緣，其中2架次曾跨越中線；東部空域方面，昨天上午9時到中午12時13分，仍在綠島東方海域發現艦載直升機1架活動。
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