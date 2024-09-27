工程師洩密？ 漢翔：加班頻繁抒發情緒 未洩漏ADF機密

漢翔公司工程師公開社群平台上貼出多張國機國造機敏資料。漢翔公司表示，這名員工因加班頻繁而在個人社群抒發情緒，相關內容沒有重要的數據，描述下一代戰機（ADF）也是錯誤資訊，當事人雖未洩密但已重大違反工作紀律，將會嚴懲。

媒體報導，漢翔工程師疑似在IG的公開社群帳號，多次張貼AJT勇鷹高教機及下一代戰機（ADF）的機密資料。空軍方面表示，全案屬於中科院權責，正由中科院及漢翔公司依權責了解相關內容是否涉及洩密，如果屬實將依法處理。

漢翔公司表示，這名工程師確實為漢翔員工，目前負責環控系統與相關熱流分析工作。漢翔生產各架勇鷹號交付空軍後，均依程序驗收及服役，不過1110機服役期間，發現機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善，當事人參與執行飛機異常狀態分析與排除作業，期間加班頻繁，因而在個人社群媒體抒發。

漢翔指出，經當事人同意進入其社群帳號後台逐一檢視所有貼文、限時動態典藏等所有資料夾；與工作相關總計有9則限時動態，均為計算流體力學（CFD）時使用之分析資料。圖片呈現部分外型、溫度分布，紀錄其正在加班，並未有重要的性能、設定與數據資料，其餘皆與工作無關，而且當事人於IG上所描述的ADF訊息為錯誤資訊。

漢翔強調，當事人的行為雖未涉及國防部核定的涉密事項，但仍舊屬於未遵工作紀律的重大違規，將依規定嚴懲當事人，同時加強員工教育訓練及宣導，另將主動邀請空軍及主合約方中科院進行複查。