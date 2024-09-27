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M1A2T戰車訓練場工程延宕 顧立雄：原物料上漲

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國防部向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛預計年底前抵台，但兩座訓練場要明後年才能完成第一階段工程，國防部長顧立雄今天表示，訓練場確實因原物料上漲有些延誤。圖／聯合報系資料照片
國防部向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛預計年底前抵台，但兩座訓練場要明後年才能完成第一階段工程，國防部長顧立雄今天表示，訓練場確實因原物料上漲有些延誤。圖／聯合報系資料照片

國防部向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛預計年底前抵台，但兩座訓練場要明後年才能完成第一階段工程，引發批評。國防部長顧立雄今天表示，訓練場確實因原物料上漲有些延誤，會盡快完成。

民眾黨立委林憶君表示，美國2019年就宣布出售台灣M1A2戰車，原定期程是2022年起交付台灣，後來改成將戰車先留在美國，我方派遣相關單位人員，直接赴美接受訓練，2024年再運抵台灣，抵台時間往後調整兩年。

林憶君指出，M1A2T戰車所需的兩座訓練場，原定第一階段完工期定在2023年，經拖延後，分別將在2025年與2026年完成第一階段工程，如此一來，勢必會出現戰車先到，但訓場卻尚未完工的尷尬空窗期。

顧立雄坦言，M1A2T的訓場確實因原物料的上漲，建置有一些延誤，不過既有的訓場也有部分訓練能量。顧立雄強調，他們會盡快的將訓練場完成，既有的訓場也可以就接收的部分來從事相關訓練。

M1A2T 國防部 軍售 顧立雄

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