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AIT執行理事藍鶯：美國讚賞台灣強化防衛與韌性

中央社／ 華盛頓26日專電

美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯日前指出，美國強烈鼓勵並讚賞總統賴清德政府在加強台灣自我防衛能力所做的努力，包括提高國防預算、成立國防創新小組、加強全社會的韌性等。

藍鶯（Ingrid Larson）23日在剛閉幕的「美台國防工業會議」介紹台灣國防部副部長徐衍璞發表主題演說。主辦單位美台商業協會今天提供她的講稿。

藍鶯說，近年北京持續以全政府手段，動用外交、資訊、軍事、金融、情報、執法及經濟措施，施壓並脅迫台灣。英國城市愛丁堡原要與高雄成為姐妹市，努力一年卻因中國壓力喊停。這些行動對兩岸和平解決分歧、人員交流沒有幫助。

她提到賴清德政府就提升台灣防禦能力與社會韌性所做的努力，包括明年度的國防預算成長6%，達到約200億美元；將強化台灣社會的韌性視為首要任務，在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，並指派政務委員整合產官學及民間力量。

藍鶯也說，美國歡迎國防部長顧立雄支持重大國防改革，包括成立國防創新小組等；她認為賴總統任命林佳龍為外交部長，展現推動美台經濟關係的決心。

藍鶯指出，美國持續致力於協助台灣維持足夠的自我防衛能力。但維護台海和平與穩定不僅限於傳統的防禦手段，還包括增強台灣的全社會韌性，以確保台灣的韌性、安全，以及台灣與全球社會、經濟體系的連結。

「這意味著加強美台非官方關係、提升全球對台海和平穩定重要性的認識、拓展台灣的國際空間，以及強化台灣的經濟外交。」

她說，美國協助台灣加強全社會韌性，涵蓋關鍵基礎設施保護、人道援助與災害救援能力、網絡防禦、糧食安全、經濟互依、能源韌性及金融連結等面向。

美台國防工業會議的與會者有許多台美的國防工業廠商。藍鶯對他們說，跨產業的參與對強化全社會韌性極為重要。美國企業能提供創新工具，赴台尋求商機，也幫助台灣更融入國際、不被孤立、更有韌性，且較不易受到脅迫。

她說，台美之間的投資雙向成長。美國通過「晶片法」（CHIPS and Science Act）後，正在迎接來自台灣的先進半導體製造商到美國建立晶片生態系統。美國政府也正與國會合作，減輕雙方企業的稅負負擔。

台海 國防部 國防預算 美國在台協會 賴清德

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