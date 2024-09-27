法媒關注印太緊張升溫 專家：台海航行應正常化

近日台海與印太地區局勢升溫引發法媒關注，包括日本首度派軍艦通過台海。專家分析，北京正逐漸「政治化」船艦航經台海的行為，並將其視為挑釁，各國應讓其保持「正常化」。

台海和印太地區近日緊張情勢升高，各方勢力一系列動作，引發國際關注以及法媒分析報導。

25日，日本海上自衛隊護衛艦「漣號」從東海一側通過台灣海峽，是日本海上自衛隊成立以來首次。與此同時，澳洲和紐西蘭的海軍艦艇也通過台灣海峽。

法國24台（France 24）等媒體今天引用我國國防部，指出當天陸續偵獲中共72架次軍機、8艘軍艦擾台，並表示這是「在25日西方與日本多艘軍艦通過台灣海峽後，北京的武力展示」。

迴聲報（Les Echos）今天則分析表示，日本軍艦通過台灣海峽，理論而言「不應該成為任何爭端的目標。事實上，國際海洋法允許所有『無攻擊性』的軍艦通過海峽，而且所有商船也都在此區自由航行」。

每天都有上百艘主要來自西方或東南亞的貨櫃船行經台海，前往中國北部、韓國、日本等港口，以避免繞行台灣東邊。

迴聲報指出，然而以「航行自由行動」（FONOP）為名的軍艦通行，「卻逐漸被北京政治化」，北京宣稱擁有台灣主權，因此將海峽視為領海、毗連區（contiguous zone）和專屬經濟區（ZEE）間的延伸過渡。

「因此每次只要有外國海軍經過，中國政府都會抗議，並即刻派遣自家海軍到場，以展現他的咬牙切齒」。近日一位法國軍官在通過台灣海峽後向迴聲報坦言，中國有時會更強硬。「經常是無線電訊息，但他們也會啟動恫嚇演習，迫使我們改變路徑」。

無視北京憤怒，法國、澳洲、英國和美國經常以國際法之名通過該區。9月中德國海軍也在20年來首次讓其巴登符騰堡級巡防艦（Baden-Württemberg-classfrigate）和法蘭克福號補給艦（Frankfurt am Main）航經台灣海峽。

這次由向來謹慎且不願激怒重要貿易夥伴的日本出手，派出軍艦經過台海。日媒指出，日本政府此舉是對中國近一個月挑釁日本主權的軍隊活動，包括一架中共間諜機首度侵入日本領空等事件展現出堅決態度；換言之，日本對中國的嚇阻戰略正邁入新階段。

專家向法媒分析，擔心航經台灣海峽一事遭到「政治化」，因為行經台海不應該成為「特別行動」。新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School ofInternational Studies）海軍事務專家許瑞麟（CollinKoh）表示，「根本不用高調航經，因為這會讓通行『不正常化』，進而給北京合理介入的藉口」。

此外，中共解放軍在25日同一天，向太平洋公海海域發射洲際彈道飛彈的舉動也在國際引起議論。

法屬玻里尼西亞總督布羅瑟森（Moetai Brotherson）表示，「這枚飛彈落在距馬貴斯群島（MarquesasIslands）不遠處」。這個群島是法屬玻里尼西亞專屬經濟區的一部分。

北京40年來首次朝太平洋方向試射洲際飛彈，引發各國同聲抗議。包括日本表示未事先接獲通知；台灣表達「嚴正譴責」；澳洲尋求中方「解釋」；紐西蘭則表示這是「不受歡迎且令人不安的事態發展」。

法國政府雖事後在聲明中表示中國當局事前已通知法方，然而布羅瑟森卻向法媒表示「自己未被告知」，並感到「驚訝與擔憂」。

玻里尼西亞議員羅費奇（Teva Rohfristch）也向法國新聞電台（France Info）表示，太平洋之中也躲不開全球緊張升溫，「這不是高喊狼來了或散播恐懼，相反地，我感覺中國是在刻意地提醒，他是該區的強權，有能力透過武力介入太平洋各個角落」。

解放報（La Libération）今天則報導寫道，台海「安全環境越來越不確定，甚至惡化...」；「中國倍增在台灣周邊以及在南海的行動，不顧國際法條與規範，對他國強加主權」。而1980年來首度的飛彈試射，更被普遍視為備戰行徑。

解放報引用國防部長顧立雄所警示，中國可能以軍演作為幌子對台灣展開攻擊。他同時注意到北京軍演的多角化發展，恐讓中國攻勢更難以預測。