日紐澳3國軍艦過台海 專家：日本實踐台海和平穩定

日本、澳洲及紐西蘭3國軍艦於25日通過台灣海峽，專家分析，日本派出海上自衛隊護衛艦通過台海，是首相岸田文雄刻意選在卸任前夕做出此一決策，為下任首相做出示範性決策，並且實踐日本過去所提「台海和平穩定的重要性」。

紐西蘭海軍今天證實，紐西蘭軍艦奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）25日與澳洲軍艦雪梨號（HMASSydney）一起航經台灣海峽；讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露，海上自衛隊的護衛艦「漣號」也在25日首次通過台灣海峽。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪提到，近年已有美國、加拿大、英國、法國、德國、荷蘭、土耳其7國軍艦通過台灣海峽，加上日、紐、澳軍艦在25日通過台海，已經有10國軍艦通過台海，可說是前所未見，戰略意義象徵是在向中國傳遞台海和平訊號，反對中共改變現狀。

國立中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁表示，目前尚無法確定日本海上自衛隊護衛艦，是否與紐澳軍艦一同通過台海，但日本選擇此時派艦通過台海，是「計畫性作為」。

他指出，前日本首相菅義偉2021年4月與美國總統拜登舉行美日峰會時，聯合聲明提及台海和平穩定的重要性，現任首相岸田文雄此時派艦通過台海，是實踐當時的聯合聲明。

郭育仁進一步表示，岸田文雄即將卸任，加上中國與日本的軍事關係近期非常差，岸田文雄在卸任前刻意派艦通過台海，替下一任新首相鋪路，也起到示範作用；對中國來說，此時也不可能有太大反應，但會全力透過外交管道，避免新任首相將日本船艦通過台灣海峽作為常態性活動，一旦日本自衛隊艦艇常態化通過台海，將對中日關係產生質變。

郭育仁指出，日本是目前東亞區域內的國家，第1個派艦通過台海的國家，也對區域性如韓國、菲律賓等國作出示範性作用，在日本派艦通過台海後，目前七大工業國集團（G7）僅剩義大利尚未派艦通過台海，這也起了示範作用。

蘇紫雲分析，澳洲是美國的忠實盟友，參與過美國在二戰後的每一場主要戰爭，近年也同樣感受到中國威脅，再加上中國近年與索羅門群島、吉里巴斯等國建交，對澳洲過往的「後花園」造成威脅，因此派艦通過台海穩固自東海、台海、南海的印太航線，而紐西蘭與澳洲是另類的安全同盟，因此一同進行巡航。

蘇紫雲說，台灣得到很多的支持，更重要的是，展現自己的決心，「自助才有人助」。