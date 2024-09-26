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宮廟存彈藥？劉世芳：宮廟點香火不會放軍火

聯合報／ 記者周佑政李人岳／台北即時報導
總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第1次委員會議，國安會副秘書長徐斯儉（左起）、內政部長劉世芳、總統府副秘書長張惇涵、總統府發言人郭雅慧出席會後記者會。記者潘俊宏／攝影
總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第1次委員會議，國安會副秘書長徐斯儉（左起）、內政部長劉世芳、總統府副秘書長張惇涵、總統府發言人郭雅慧出席會後記者會。記者潘俊宏／攝影

總統府全社會防衛韌性委員會首次會議今天登場，針對戰備物資的儲存，先前國防部曾提到要調查宮廟、活動中心來儲存彈藥，對此，內政部劉世芳表示，這是典型的認知作戰、假訊息，「在宮廟裡面是點香火，不會放軍火」。

最近傳出國防部要求將彈藥屯放宮廟，中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，如果在民宅中進駐部隊、貯存武器彈藥，交戰方就可主張為軍事設施成為攻擊目標，因此美軍在交戰規則中要求，指揮官必須先確認民宅中是否有武裝份子始可對其發動攻擊。

對於宮廟是否可能存放戰備物資或彈藥，防衛韌性委員會執行秘書內政部長劉世芳在委員會後記者會表示，今天的委員會中沒人提到宮廟（儲存戰備物資、彈藥），這是典型的認知作戰、假訊息，「在宮廟裡面是點香火，不會放軍火」，內政部也從來沒做這方面的討論，政府會透過既有或另外尋找公部門與民間倉儲設施來存放戰備物資。

內政部 劉世芳 國防部

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