谷立言：美國研發台灣製造 可望主導無人機產業

美國防部官員23日指出，台灣參與近期將成立的印太地區產業韌性夥伴。對於台灣加入國防供應鏈，美國在台協會處長谷立言今天表示，期待美台在無人機能有軍用、商用共同合作，美國的研發能力加上台灣製造能力，有機會主導產業發展。

美國國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）23日於美國賓州出席「美台國防工業會議」，他在閉門演說指出，美國近期將與印太地區、歐洲的盟友與夥伴，成立印太地區產業韌性夥伴，台灣也會參與並扮演重要作用。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）今天接受中央社專訪時表示，美方一方面期待有傳統防衛軍事領域的合作，另一方面是希望看到軍用、商用共同合作，或是軍民兩用的軍備合作，「這讓我們非常期待、非常興奮」；尤其在無人機等先進科技，不僅能用於國防，還能改變在災難防救、環境監測以及消防協助等面向的作法。

「世界太依賴單一無人機製造地」，谷立言示警，全球有9成商用無人機在中國製造，美國消防與警察部門的數據可能更高，所以應探索無人機供應鏈的多元化，打造新的安全供應鏈。

谷立言強調，美國與台灣在無人機領域特別適合合作的原因有二，首先是美國具有研發能力，而台灣在無人機科技與製造的能力非常突出，這也是美方本週邀請26家美國無人機公司來台的原因，尋找的客戶亦涵蓋公私部門。

谷立言指出，其次是無人機的遠端遙控需要人工智慧（AI）科技，而美台在半導體產業具互補性，讓美國與台灣有機會主導整體產業發展，成為世界領先的開發者；況且，大家對於無人機的資訊安全越來越重視，台灣公司在這方面的表現亮眼。

谷立言在4日首場記者會揭示推動美台關係「韌性」、「安全」及「連結」3支柱，他在「韌性」面向提及，美方期待協助台灣將因應天然災害的能力，轉化為應處「人為威脅」的能力。

谷立言受訪時進一步說明，「人為威脅」包括資安、錯假訊息，以及地緣政治的威脅等等，而總統賴清德成立全社會防衛韌性委員會，AIT對此全力支持。

谷立言14日出席壯闊台灣聯盟舉辦的「後盾行動日」防災活動，也曾參觀新北災害應變中心以及嘉義防災演習。他對此表示，對台灣的中央、地方及非政府組織、公民社會在韌性方面的工作，感到佩服且印象深刻。

至於「連結」，谷立言指出，美方立場清楚，希望台灣能務實參與國際事務，包括聯合國事務，尤其COVID-19疫情後，全世界均意識到台灣有許多專才可貢獻世界。

他強調，美方將持續與其他夥伴合作，幫助台灣實質參與更多的國際組織，並透過其他管道增加台灣的國際互動，例如「全球合作暨訓練架構」（GCTF）可幫助台灣將專才與全世界共享。

美國與台灣於2015年創立GCTF，成員包括台灣、美國、日本、澳洲以及今年加入的加拿大，而GCTF於25日在台北召開聯合委員會議，英國在台辦事處獲邀以觀察員身分出席。

此外，美國商務部組成的「美國無人機產業代表團」22日至25日訪台，進行無人機系統與反無人機系統供應商媒合，並出席相關論壇進行議題交流。