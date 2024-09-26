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國安會：防衛韌性培訓40萬民力 明年3月小規模無劇本演練

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統府全社會防衛韌性委員會今天登場。圖／取自總統府影音直播頻道
總統府全社會防衛韌性委員會今天登場。圖／取自總統府影音直播頻道

總統府「全社會防衛韌性委員會」今天舉行第一次會議，國安會指出，全社會防衛韌性有「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨配送」等五大主軸工作，政府規畫結合民間救災團體、慈善組織等，培訓40萬具有中等強度值勤能量的可恃民力。除了今年12月進行桌上兵推，明年3月將進行小規模無劇本演練。

國安會副秘書長徐斯儉簡報指出，世界各國同時面臨氣候變遷、地緣政治威脅風險等傳統、非傳統的安全威脅，如何維持社會穩定及政府運作服務成為最重要面臨的問題，政府構思強化全社會防衛韌性的三大目標，就是「維持政府運」、「維持社會民生核心功能持續運作」，並「在必要時支援軍事行動」。

徐斯儉說，過去威權時代雖然建議若干民防相關制度，但屬於「以軍領政」的產物，相關機制、法規已經不符合現今需求，現在必須提倡「全民先保護自己」。同時有鑑於台灣民間有豐沛的人力、技術與動能，未來的作法應該是協調跨部會、跨領域及跨世代合作，制定新的韌性計畫，建立非軍事政府部門應變的共同圖像，提升大眾對威脅的認識和自我保護能力。

徐斯儉表示，全社會防衛韌性的五大主軸工作，包括「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」、「資通、運輸及金融網路安全」。

徐斯儉說，針對民力訓練及運用，將強化各類民防人力值勤能量，除了公務人力外，還包括民間救災團體、現役擊退役替代役、義消義警社區民力任務隊及其他NGO組織或慈善團體，目標是透過訓練及演練，培養40萬成為具有中等強度值勤能量的可恃民力。

未來因應災害發生時也計畫在各地368個鄉鎮市區公所建立「防災協作中心」，一方面接受指派的全國支援人力，在社區內部也可與合作夥伴建立工作關係。對於民生物資的供應配售，除了現行村里的配售站之外，也將結合賣場、超商通路，規畫維生物資配售系統。

另外，衛福部已經盤整205家責任醫院，強化醫療韌性包含供水、供電機制，另外也統計了全國83863處防空避難處所、4601處戰時災民收容救濟站、6042處緊急避難收容處所。

徐斯儉說，根據規畫，今天全社會防衛韌性委員會第一次會議過後，下次會議預計12月召開，希望屆時將進行全社會防衛韌性的桌上兵推，明年3月進行縣市級地方小規模演練，明年6、7月則將結合漢光演習，進行全國性前導演練。明年的小規模演習，將規畫以無劇本方式進行。

人力 國安會 徐斯儉

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